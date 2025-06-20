الجمعة 20 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بعد قرار نقله، الشيخ محمد أبو بكر يخطب الجمعة من المسجد الكبير بالوادي الجديد (صور)

الشيخ محمد أبوبكر،
الشيخ محمد أبوبكر، ڤيتو

 ألقى الشيخ محمد أبو بكر، الداعية بالأوقاف، اليوم، خطبة الجمعة من المسجد الكبير بمدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، عقب قرار نقله من قبل وزير الأوقاف.

وأسندت مديرية الأوقاف بالوادي الجديد خطبة الجمعة للشيخ محمد أبو بكر من المسجد الكبير بمركز باريس وسط حفاوة واستقبال من الأهالي والمصلين.

وكان الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أصدر مؤخرًا قرارًا بنقل عدد من كبار الأئمة بالوزارة، بسبب مخالفتهم قرار الوزارة الأخير الذي نصّ على منع السفر للخارج لأداء فريضة الحج إلا بعد استكمال الإجراءات القانونية والحصول على موافقة الجهات المختصة.

ومن بين الأئمة الذين صدر قرار بنقلهم الدكتور يسري عزام، والدكتور محمد أبو بكر، والدكتور أسامة قابيل، بالإضافة إلى الشيخ محمد الدومي، حيث تم نقلهم إلى محافظتي أسوان والوادي الجديد، إضافة إلى محافظات أخرى.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن هذا القرار يأتي في إطار حرص وزارة الأوقاف على الالتزام بالتعليمات الصادرة، والحفاظ على الانضباط داخل الوزارة، وتعزيز احترام القوانين المنظمة للسفر الرسمي لأداء مناسك الحج.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اداء فريضة الحج أسامة قابيل أسامة الأزهري الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف المسجد الشيخ محمد أبو بكر الوادى الجديد محافظة الوادى الجديد مركز باريس مديرية الأوقاف بـالوادي الجديد

الأكثر قراءة

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي لكبار رجال الدولة

لله ما أعطى ولله ما أخذ، أول تعليق من أحمد سعد بعد تعرضه لحادث بسيارته الحديثة

سعر طن الأرز الشعير العريض يسجل 17.700 ألف جنيه اليوم الجمعة

محافظة القاهرة: حالة وفاة و3 ناجين من عقارَي حدائق القبة المنهارين

مسئول إيراني رفيع المستوى: تصفير تخصيب اليورانيوم مرفوض قطعا

انهيار عقارين وتصدع ثالث بحدائق القبة، والإسعاف يدفع بـ 8 سيارات (فيديو وصور)

صراخ وبكاء، انهيار أهالي ضحايا عقاري حدائق القبة المنهارين (فيديو)

الموت أو الطرد!

خدمات

المزيد

لأصحاب المشروعات، كيف تحصل على إعفاء ضريبي قانوني؟

سعر طن الأرز الشعير العريض يسجل 17.700 ألف جنيه اليوم الجمعة

آخر تطورات أسعار السكر اليوم الجمعة 20-6-2025 بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 20-6-2025

المزيد

انفوجراف

أعلى 10 محافظات من حيث عدد السكان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آل البيت النبوي في مصر.. "أم كلثوم"، حفيدة الإمام الحسين، تُوفي أبناؤها كلهم في حياتها

تفسير رؤية بيع الذهب في المنام وعلاقتها بالوقوع في مشكلة

تفسير حلم الكنز في المنام وعلاقته بالرزق الوفير والمال الكثير

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
إعلام إيراني يعلن بدء هجوم صاروخي جديد ضد الاحتلال الإسرائيلي