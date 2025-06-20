بعد قرار نقله، الشيخ محمد أبو بكر يخطب الجمعة من المسجد الكبير بالوادي الجديد (صور)

ألقى الشيخ محمد أبو بكر، الداعية بالأوقاف، اليوم، خطبة الجمعة من المسجد الكبير بمدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، عقب قرار نقله من قبل وزير الأوقاف.

وأسندت مديرية الأوقاف بالوادي الجديد خطبة الجمعة للشيخ محمد أبو بكر من المسجد الكبير بمركز باريس وسط حفاوة واستقبال من الأهالي والمصلين.

وكان الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أصدر مؤخرًا قرارًا بنقل عدد من كبار الأئمة بالوزارة، بسبب مخالفتهم قرار الوزارة الأخير الذي نصّ على منع السفر للخارج لأداء فريضة الحج إلا بعد استكمال الإجراءات القانونية والحصول على موافقة الجهات المختصة.

ومن بين الأئمة الذين صدر قرار بنقلهم الدكتور يسري عزام، والدكتور محمد أبو بكر، والدكتور أسامة قابيل، بالإضافة إلى الشيخ محمد الدومي، حيث تم نقلهم إلى محافظتي أسوان والوادي الجديد، إضافة إلى محافظات أخرى.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن هذا القرار يأتي في إطار حرص وزارة الأوقاف على الالتزام بالتعليمات الصادرة، والحفاظ على الانضباط داخل الوزارة، وتعزيز احترام القوانين المنظمة للسفر الرسمي لأداء مناسك الحج.

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