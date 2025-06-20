محافظ القاهرة ومدير الأمن يتفقدان العقارين المنهارين بحدائق القبة (صور)

وصل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى موقع العقارين المنهارين في حدائق القبة، يرافقه اللواء طارق راشد مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، والدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية.

وتابع المحافظ عمليات إنقاذ سكان العقارين المنهارين ٢٠، و٢٢ أبو سيف من الخليج المصري بحي حدائق القبة.

وكان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بـ محافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقيا بلاغًا فى الساعة ١٢:٣٥ بانهيار العقارين.

وعلى الفور انتقل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية، والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين بالعقارين، حيث تم استخراج ناجيين اثنين حتى الآن، ولا تزال قوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزى وأجهزة المحافظة تواصل البحث للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين تحت الأنقاض.

ووجه محافظ القاهرة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين ومتابعتهم حتى تحسن حالتهم.

وأحد العقارين مكون من أرضى و٥ أدوار وخالى من السكان والآخر مكون من أرضى و٤ أدوار.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانهيار مبانٍ بمنطقة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن، وتبين من الفحص الأولي انهيار عقارين بالكامل، وتعرض عقارين آخرين لتشققات خطيرة.

وتم الدفع بـ8 سيارات إسعاف إلى مكان الواقعة، للتعامل مع أي حالات إصابة أو إنقاذ، بينما يواصل رجال الحماية المدنية عمليات التمشيط والبحث أسفل الأنقاض.

كما يقوم رجال المباحث بسماع أقوال شهود العيان، وجارٍ تفريغ كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث للوقوف على ملابساته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة مهامها.

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