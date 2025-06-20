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الصحة: توفير برامج تدريبية متخصصة للفرق الطبية تواكب المعايير الدولية

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نظّمت وزارة الصحة والسكان، ورشة عمل تدريبية لأطباء الأمراض الصدرية، على استخدام مناظير الرئة، بالتعاون مع الجمعية المصرية للشعب الهوائية، وضمن جهود الوزارة لتطوير آليات التشخيص والعلاج وتعزيز قدرات مقدّمي الخدمة الصحية، وذلك بالمعامل المجهزة بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

الارتقاء بالمهارات الطبية والتدريب على أحدث التقنيات العالمية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الورشة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بضرورة الارتقاء بالمهارات الطبية والتدريب على أحدث التقنيات العالمية، في التخصصات الدقيقة، في إطار استراتيجية الوزارة للاستثمار في رأس المال البشري.

وأضاف «عبدالغفار» أن تنفيذ الورشة يأتي ضمن بروتوكول التعاون بين قطاع تنمية المهن الطبية بالوزارة والجمعية المصرية للشعب الهوائية، المعتمدة من الجمعية الأوروبية للأمراض الصدرية لعقد اختبار «هيرميس» في مصر، لإعداد برنامج تدريبي متكامل يتضمن محاضرات علمية وتدريبًا عمليًا، مع دعم الوزارة للأطباء المرشحين لخوض هذا الاختبار الدولي.

توفير برامج تدريبية متخصصة تواكب المعايير الدولية

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، أن هذه الورش تعمل على توفير برامج تدريبية متخصصة تواكب المعايير الدولية، موضحًا أن القطاع يعمل على إتاحة فرص تدريبية متميزة داخل مصر وخارجها، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمراكز التدريب والإدارة العامة للمنح والبعثات، بهدف بناء كوادر طبية قادرة على تقديم خدمات صحية عالية الجودة.

وأشار الدكتور وجدي أمين، مدير الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان، إلى أن اختيار الأطباء المشاركين في الورشة يتم وفقًا لمعايير دقيقة، تتضمن الكفاءة المهنية، والاحتياج الفعلي بالمستشفيات، ومدى ارتباطهم العملي بمجال مناظير الرئة، مضيفا أن اختبار «هيرميس» يُعد أحد أهم الشهادات المعتمدة دوليًا في تخصص الأمراض الصدرية، ويقيس مدى إلمام الطبيب بالجوانب النظرية والعملية للتخصص، ويُعد اجتيازه مؤشرًا على جاهزية الطبيب لتقديم رعاية صحية متقدمة وفقًا للمعايير الأوروبية.

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وتابع أن اختبار «هيرميس» هو شهادة أوروبية تقيس الكفاءة العلمية والعملية للأطباء في مجال الأمراض الصدرية، ويعكس مدى جاهزيتهم لتقديم رعاية صحية متقدمة وفقًا لأحدث المعايير العالمية، منوهًا إلى أنه سبق تنفيذ برنامجين تدريبيين في هذا الإطار، اجتاز من خلالهما 14 طبيبًا من أطباء وزارة الصحة اختبار «هيرميس» مما يؤكد فاعلية التدريب واستعداد الكوادر الوطنية للتميز في مجالات التشخيص المتقدمة.

وفي السياق ذاته، أشارت الدكتورة أسماء أبوزيد، مدير الإدارة العامة لمراكز التدريب بوزارة الصحة والسكان، إلى أن الورشة عقدت بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، من بينهم ممثلون عن الجمعية المصرية للشعب الهوائية واستشاريون من كبرى الجامعات المصرية، ما أتاح للأطباء المشاركين فرصة التفاعل المباشر وتبادل الخبرات مع المتخصصين في هذا المجال الحيوي.

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أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي الدكتور محمد عبدالفتاح بروتوكول التعاون رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان وزارة الصحة وزارة للاستثمار

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