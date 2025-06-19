الصحة: توفير 60% من احتياجات أفريقيا من اللقاحات البشرية المُصنعة محليًا بحلول 2040

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تطوير ورفع كفاءة المصانع القائمة بمقر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "ڤاكسيرا"، وذلك لتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية، والطاقات البشرية المملوكة للشركة، وكذلك التعاون مع الشركات الرائدة عالميًا في مجال إنتاج اللقاحات لإدخال منتجات جديدة، وإثراء باقة منتجات الشركة، مما كان له بالغ الأثر في تأمين احتياجات وزارة الصحة والسكان.

تطوير وتأهيل مصنع مبنى (60) بڤاكسيرا طبقًا لتوصيات خبراء منظمة الصحة العالمية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، انه تم تطوير، وتأهيل مصنع مبنى (60) بڤاكسيرا طبقًا لتوصيات خبراء منظمة الصحة العالمية WHO، وهو مُخصص لتعبئة اللقاحات المُجَفَدَة (LYOPHILIZED) والسائلة، ويسهم في تغطية نسبة كبيرة من احتياجات التطعيمات في الدولة لوزارة الصحة والسكان بطاقة إنتاجية (100) مليون جرعة سنويًا على مساحة (710) متر مربع، بالإضافة إلى مصنع مبنى (1)، حيث تم تطوير ورفع كفاءة المناطق الإنتاجية ومحطة المياه ونظام الـHVAC، وهو مُخصص لإنتاج الأمصال المُنقِذة للحياة Life-Saving Antisera بدءًا من المراحل الأولية وحتى المراحل النهائية، والتي تعد من العلاجات الأساسية في حالات لدغ الثعابين، والعقارب، والحيات بطاقة إنتاجية (3) ملايين جرعة سنويًا على مساحة (2435) مترا مربعا.

وأشار "عبدالغفار" إلى تطوير ورفع كفاءة المناطق الإنتاجية لمصنع مبنى (2) طبقًا لأحدث متطلبات الـ GMP، وهو مُخصص لإنتاج المنتجات البيولوجية من مستحضر الإنسولين، ولقاح الكلب Rabies Vaccine) بطاقة إنتاجية 3 ملايين جرعة سنويًا على مساحة 1090 مترا مربعا، بالإضافة إلى وجود مجمع غرف التبريد يضم 96 غرفة مبردة بحجم 1000 متر مربع، مُخصص لحفظ الأمصال، واللقاحات بطريقة آمنة من خلال أنظمة تحكم إلكترونية للمراقبة المستمرة لدرجات الحرارة بطاقة استيعابية 60 مليون جرعة، ويخضع لاشتراطات التصنيع الجيد.

وأضاف "عبدالغفار" أنه تم تطوير قطاع إنتاج البلازما الخام، واماكن التجارب بحلوان والذي يعد من أهم الركائز الداعمة لإنتاج الأمصال واللقاحات، ويساهم بشكل كبير في إنقاذ حياة المواطنين الذين يتعرضون للدغات الثعابين والعقارب والحيات، بالإضافة إلى دعم القطاع البيطري، وتعزيز الصحة الحيوانية من خلال تطوير صناعة المستحضرات البيطرية من خلال توقيع عقد نقل تكنولوجيا، وتعاون مشترك مع شركة كورفيدا الكندية في مجال إنتاج المستحضرات البيطرية.

إنشاء مصنع إنتاج اللقاحات البيطرية بمجمع فاكسيرا الصناعي

ومن جانبه أشار الدكتور شريف الفيل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "ڤاكسيرا"،إلى استكمال الأعمال الخاصة بإنشاء مصنع إنتاج اللقاحات البيطرية بمجمع فاكسيرا الصناعي بمدينة السادس من أكتوبر بطاقة إنتاجية 400 مليون جرعة سنويًا، بالتعاون مع شركة فابتيك الهندية، بالإضافة إلى إنشاء 8 معامل للرقابة على الإنتاج مزودة بأحدث الأجهزة الخاصة بقياس جودة الإنتاج في مراحله المختلفة، وإنشاء مجمع التبريد المركزي اللوجيستي على مساحة متر مربع من خلال منحة مُقدمة من شركة سينوفاك الصينية SINOVAC بتنفيذ شركة CSCEC الصينية، إحدى أكبر شركات التشييد عالميًا، بطاقة استيعابية 150 مليون جرعة، وذلك بهدف زيادة القدرة التخزينية للقاحات في جمهورية مصر العربية وتحويل فاكسيرا لمركز إقليمي لتصدير اللقاحات للقارة الأفريقية.

أما في إطار جهود الشركة نحو توطين صناعة اللقاحات، أكد "الفيل" أن التعاون مع الشركات الرائدة عالميًا في مجال إنتاج اللقاحات لإدخال منتجات جديدة، وإثراء باقة منتجات الشركة، مما كان له بالغ الأثر في تأمين احتياجات وزارة الصحة والسكان، حيث تم توفير عدة لقاحات وأمصال من معهد سيرم الهندي من ضمنها اللقاح الخماسي، واللقاح الثلاثي، ولقاح التهاب كبدي ب كبار، ولقاح توكسيد التيتانوس، ولقاح ثنائي مدارس، ولقاح إم أر، ولقاح إم إم أر، بالإضافة إلى قيام وفد من شركة جرين كروس الكورية بزيارة مصر للاتفاق على تنفيذ مراحل عقد نقل تكنولوجيا التصنيع.

وكشف "الفيل" عن التواصل مع عدد من الشركات التي تمتلك مستحضرات حاصلة على اعتماد منظمة الصحة العالمية لتوقيع عقود نقل تكنولوجيا التصنيع بهدف المشاركة في مبادرة الإتحاد الأفريقي لتوفير 60% من احتياجات القارة من اللقاحات البشرية مُصنعة محليًا بحلول عام 2040.

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