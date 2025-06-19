الصحة توجه نصائح لتقليل خطر الإصابة بضربات الشمس والجفاف والإجهاد الحراري

في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال فصل الصيف، أصدرت وزارة الصحة والسكان عدد من النصائح الهامة للحماية من المضاعفات الصحية الناتجة عن موجات الحر الشديدة.

ونصحت وزارة الصحة بالالتزام بهذه للتقليل من خطر الإصابة بضربات الشمس، والجفاف، والإرهاق الحراري.

نصائح أساسية للحماية من موجات الحر

1. الإكثار من شرب المياه والعصائر الطبيعية



أكدت وزارة الصحة ضرورة الحفاظ على ترطيب الجسم من خلال شرب كميات كافية من المياه بشكل منتظم، بالإضافة إلى تناول العصائر الطبيعية التي تساعد في تعويض الجسم عن السوائل والأملاح المفقودة بسبب التعرق.

2. تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة



أوصت الوزارة بتقليل الخروج في فترات الذروة، خاصة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا، حيث تكون أشعة الشمس في ذروتها. وفي حال الاضطرار للخروج، ينصح باستخدام واقٍ للشمس وارتداء قبعة أو حمل مظلة.

3. ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة ذات الألوان الفاتحة



تسهم الملابس المصنوعة من القطن في تهوية الجسم وتقليل التعرق، كما أن الألوان الفاتحة تساعد على عكس أشعة الشمس بدلًا من امتصاصها، مما يساهم في تقليل الشعور بالحرارة.

شددت وزارة الصحة على أن الوقاية من الإجهاد الحراري تبدأ بالوعي والالتزام بالتعليمات البسيطة التي يمكن أن تحدث في في حماية الصحة خلال أشهر الصيف، كما تذكر المواطنين بضرورة مساعدة كبار السن والأطفال، كونهم الفئات الأكثر عرضة لتأثيرات الحرارة المرتفعة.

وأكدت وزارة الصحة أن الإجهاد الحراري، يحدث بسبب فقدان الجسم للسوائل والأملاح نتيجة التعرض للحرارة الشديدة، وتتراوح أعراضه ما بين الصداع، والدوخة، والتشنجات العضلية، والتعرق الغزير، مع شحوب الجلد، والغثيان، وسرعة النبض، وارتفاع درجة الحرارة إلى نحو 38 درجة مئوية.

أشارت إلى أن الإسعافات الأولية، تبدأ بنقل المصاب إلى مكان بارد، إعطاؤه سوائل، وتبريد جسمه بكمادات الماء.

أوضحت وزارة الصحة أن ضربات الشمس، هي حالة طارئة تهدد الحياة، وتحدث عندما يفشل الجسم في تنظيم حرارته، مما يؤدي إلى ارتفاعها فوق الـ 40 درجة مئوية، تتضمن الأعراض، توقف التعرق، وجفاف الجلد واحمراره، وهذيان، وفقدان الوعي، ونوبات تشنج

أوضحت وزارة الصحة أن الإسعافات الأولية، تتمثل في تبريد الجسم بشكل فوري، لحبن نقل المصاب إلى المستشفى بشكل عاجل.

ووجهت وزارة الصحة والسكان، نصائح وقائية لمواجهة الطقس الحار، وفي مقدمتها الإكثار من شرب الماء والعصائر الطبيعية، وتجنب المشروبات الغنية بالكافيين أو السكريات، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وخاصة من الساعة 11 صباحًا حتى 4 عصرًا، وارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون وفضفاضة، مع استخدام قبعة ونظارة شمسية عند الخروج.

إغلاق النوافذ نهارًا واستخدام مبردات الهواء أو المراوح

كما نصحت بإغلاق النوافذ نهارًا، واستخدام مبردات الهواء أو المراوح، وتهوية المنازل ليلًا، وعدم ترك الأطفال أو كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة في أماكن سيئة التهوية أو مرتفعة الحرارة، والتوجه الفوري لأقرب مستشفى، عند ظهور أعراض شديدة مثل فقدان الوعي أو الارتفاع الحاد في درجة الحرارة.

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