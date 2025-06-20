مونديال الأندية، موعد مباراة بنفيكا وأوكلاند سيتي والقناة الناقلة

مونديال الأندية، يخوض فريق بنفيكا البرتغالي، اليوم الجمعة، مباراة الجولة الثانية في دور المجموعات أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، وتختتم فعالياتها يوم 13 يوليو المقبل.

بنفيكا يواجه أوكلاند سيتي النيوزيلندي

ويخوض بنفيكا البرتغالي مباراته الليلة في مونديال الأندية أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعات الثالثة، التي تضم معهما بوكا جونيورز الأرجنتيني وبايرن ميونخ الألماني.

أوكلاند سيتي، فيتو

موعد مباراة بنفيكا أمام أوكلاند سيتي والقناة الناقلة

تقام مباراة بنفيكا البرتغالي أمام أوكلاند سيتي في مونديال الأندية، مساء اليوم الجمعة 20 يونيو، وتنطلق صافرتها في السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتنقلها منصة دازن على الهواء مباشرة.

بنفيكا يتعادل 2-2 أمام بوكا جونيورز

وكان بنفيكا تعادل في الجولة الأولى أمام بوكا جونيورز الأرجنتيني بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما صباح الثلاثاء الماضي، ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

بايرن ميونخ يكتسح اوكلاند سيتي 10-0

وكان بايرن ميونخ قد حقق فوزًا كاسحًا على أوكلاند سيتي بنتيجة 0/10، في إفتتاح مباريات المجموعة الثانية بثلاث نقاط، ليتصدر المجموعة الثالثة، فيما يأتي بنفيكا وبوكا جونيورز في المركز الثاني بنقطة واحدة لكل منهما

ترتيب المجموعة الثالثة في مونديال الأندية

الأول: بايرن ميونخ - 10 نقاط

الثاني: بوكا جونيورز - نقطة

الثالث: بنفيكا - نقطة

الرابع: أوكلاند سيتي - بدون نقاط.

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