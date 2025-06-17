كأس العالم للأندية، بوكا جونيورز يتقدم على بنفيكا 2-1 في الشوط الأول وحالة طرد (فيديو)

انتهى الشوط الأول من مباراة بنفيكا البرتغالي ضد بوكا جونيورز الأرجنتيني بنتيجة 2-1 للبوكا، في المباراة التي تجري صباح اليوم الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

سجل ميجيل ورودريجو هدفي بوكا جونيورز في الدقيقتين 21 و27، بينما أحرز دي ماريا هدف بنفيكا من ضربة جزاء في الدقيقة 45+3.

21' BOCA GOAL | Merentiel



A cheeky nutmeg, a perfect cross, and Merentiel buries it!



Boca strike first in style 💙💛



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #BOCSLB pic.twitter.com/HJqwnT8KfO — DAZN Football (@DAZNFootball) June 16, 2025

وتعرض هيريرا لاعب الفريق الأرجنتيني للطرد في الدقيقة 45.

27' BOCA GOAL | Battaglia



From the corner… and Battaglia rises above all!



💥 Heads it home! Boca double their lead!



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #BOCSLB pic.twitter.com/WHV5BJ5wxi — DAZN Football (@DAZNFootball) June 16, 2025

ويقع فريقي بنفيكا وبوكا جونيورز ضمن المجموعة التي تضم أيضًا بايرن ميونخ الألماني وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

43'+3' BENFICA GOAL | Di María



🎯 Ice cold from Di María.

The Argentine steps up and buries the penalty with style.

Benfica back in it. ⚪🔴



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/U0FuMz33bv — DAZN Football (@DAZNFootball) June 16, 2025

وكان بايرن ميونخ قد حقق فوزًا كاسحًا على أوكلاند سيتي بنتيجة 0/10.

تشكيل بوكا جونيورز أمام بنفيكا

تشكيل بنفيكا ضد بوكا جونيورز

حراسة المرمى: أناتولي تروبين.

خط الدفاع: صامويل دال – نيكولاس أوتامندي – أنطونيو سيلفا – ألفارو كاريراس.

خط الوسط: أوركون كوكو – فردريك أورسنيس – ريناتو سانشيز.

خط الهجوم: بروما – أنخيل دي ماريا – فانجيليس بافليديس.

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