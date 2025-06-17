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رياضة

كأس العالم للأندية، بوكا جونيورز يتقدم على بنفيكا 2-1 في الشوط الأول وحالة طرد (فيديو)

بنفيكا، فيت
بنفيكا، فيت

انتهى الشوط الأول من مباراة بنفيكا البرتغالي ضد بوكا جونيورز الأرجنتيني بنتيجة 2-1 للبوكا، في المباراة التي تجري صباح اليوم الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

سجل ميجيل ورودريجو هدفي بوكا جونيورز في الدقيقتين 21 و27، بينما أحرز دي ماريا هدف بنفيكا من ضربة جزاء في الدقيقة 45+3.

وتعرض هيريرا لاعب الفريق الأرجنتيني للطرد في الدقيقة 45.

ويقع فريقي بنفيكا وبوكا جونيورز ضمن المجموعة التي تضم أيضًا بايرن ميونخ الألماني وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وكان بايرن ميونخ قد حقق فوزًا كاسحًا على أوكلاند سيتي بنتيجة 0/10.

تشكيل بوكا جونيورز أمام بنفيكا

تشكيل بنفيكا ضد بوكا جونيورز

حراسة المرمى: أناتولي تروبين.

خط الدفاع: صامويل دال – نيكولاس أوتامندي – أنطونيو سيلفا – ألفارو كاريراس.

خط الوسط: أوركون كوكو – فردريك أورسنيس – ريناتو سانشيز.

خط الهجوم: بروما – أنخيل دي ماريا – فانجيليس بافليديس.

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