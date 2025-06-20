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ثقافة وفنون

"ريستارت" يحقق هذا الرقم في إيرادات الخميس

فيلم ريستارت، فيتو
فيلم ريستارت، فيتو

واصل فيلم ريستارت تحقيق أرقام جيدة بشباك التذاكر، حيث احتل المركز الثاني أمس الخميس.

إيرادات فيلم ريستارت لتامر حسني 

وحقق فيلم ريستارت بطولة الفنان تامر حسني، إيرادات أكثر من مليون و150 ألف جنيه.

قصة فيلم ريستارت 

 تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، حول فني صيانة هواتف، يطمح للزواج من فتاة مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ضيق الحال يقف عائقا أمامهما، فيقرران التعاون مع عائلتهما لخوض مغامرة نحو الشهرة عبر الإنترنت.

أبطال فيلم ريستارت 

"ريستارت" بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، ميمي جمال، باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا، ومن إخراج سارة وفيق.

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ريستارت تامر حسني هنا الزاهد فيلم ريستارت

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