الجمعة 20 يونيو 2025
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خارج الحدود

انفجارات عنيفة تهز مدينتي رشت وسفيد رود والمضادات الأرضية تتصدى لأهداف معادية في طهران

انفجارات عنيفة تهز
انفجارات عنيفة تهز طهران، فيتو

دوت أصوات انفجارات ضخمة في المنطقة الصناعية في مدينة رشت شمال إيران، فيما تتصدى المضادات الأرضية في العاصمة طهران لأهداف جوية في سماء العاصمة الإيرانية.


وأفادت وسائل أعلام إيرانية بسماع دوي 4 انفجارات في مدينة رشت، في وقت تصدت فيه منصات الدفاع الجوي لأهداف جوية.

كما أفادت باستهداف إسرائيلي لمدينة سفيد رود الصناعية شمالي إيران.

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انفجارات ضخمة المنطقة الصناعية في مدينة رشت المضادات الأرضية العاصمة طهران مدينة رشت

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