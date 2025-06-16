باريس سان جيرمان يجتاز عقبة أتلتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية 2025، فاز باريس سان جيرمان الفرنسي على أتلتيكو مدريد بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

أهداف باريس سان جيرمان في شباك بايرن ميونخ

جاء هدف باريس سان جيرمان الأول عن طريق فابيان رويز في الدقيقة 19، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق فيتينيا في الدقيقة 2+45 ثم سجل مايولو الهدف الثالث في الدقيقة 75.

واختتم لي كانج رباعية باريس سان جيرمان في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وبدأ باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد بالتشكيل التالي.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد

تشكيل أتليتكو مدريد ضد باريس سان جيرمان

مباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد

ودخل باريس سان جيرمان اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، بفوز ساحق على إنتر ميلان بنتيجة 5-0.

الفريق الباريسي بقيادة المدرب لويس إنريكي حقق بداية قوية في البطولة العالمية، معتمدًا على نجومه مثل عثمان ديمبيلي الذي يطمح للفوز بالكرة الذهبية، بخلاف فيتينا وماركينيوس والحارس المخضرم دوناروما.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد في كأس العالم للأندية 2025

وأعلنت شبكة DAZN بث منافسات كأس العالم للأندية 2025.

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان رسمي إلى أن جميع مباريات البطولة ستبث بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN، على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63، مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

المجموعة الثانية في كأس العالم للأندية

وتضم المجموعة الثانية (B) في مونديال الأندية كلا من: باريس سان جيرمان الفرنسي وأتلتيكو مدريد الإسباني وبوتافوجو البرازيلي وسياتل ساوندرز الأمريكي.

باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد

وتُعد المجموعة الثانية في كأس العالم للأندية 2025 واحدة من أكثر المجموعات إثارة، نظرًا لقوة الأندية المشاركة وخبرتها الكبيرة في البطولات القارية والدولية.

مواعيد مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول في كأس العالم للأندية 2025



16 يونيو: سياتل ساوندرز ضد بوتافوجو (5 صباحًا بتوقيت القاهرة).

20 يونيو: سياتل ساوندرز ضد أتلتيكو مدريد (1 صباحًا بتوقيت القاهرة).

20 يونيو: باريس سان جيرمان ضد بوتافوغو (4 صباحًا بتوقيت القاهرة).

23 يونيو: سياتل ساوندرز ضد باريس سان جيرمان (10 مساءً بتوقيت القاهرة).

23 يونيو: أتلتيكو مدريد ضد بوتافوغو (10 مساءً بتوقيت القاهرة).

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