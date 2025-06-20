الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 9 مساجد في 5 محافظات

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- بافتتاح 9 مساجد اليوم الجمعة، الموافق 20 من يونيو 2025، حيث تم إنشاء وبناء مسجد جديد، وإحلال وتجديد (٨) مساجد.

وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٤م حتى الآن، إلى (١٣٩٩) مسجدًا

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2024 حتى الآن، إلى 1399 مسجدًا، من بينها 954 مسجدًا بين إنشاء وإحلال وتجديد، و445 مسجدًا صيانةً وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 بلغ 13480 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 23 مليارًا و58 مليون جنيه.

خريطة افتتاح المساجد الجديدة



وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:



ففي محافظة المنيا:

تم إحلال وتجديد مسجد العناية الربانية، بعزبة هوارة بقرية حلوة - مركز مطاي؛ ومسجد الصحابة بقرية أبا الوقف البلد – مركز مغاغة؛ ومسجد الخلفاء الراشدين بعزبة البطوطة بقرية صفط الخمار – مركز المنيا؛ ومسجد الشهيد محمد الدرة بعزبة مجلي خليل بقرية طوخ الخيل – مركز المنيا.



وفي محافظة البحيرة:

تم إحلال وتجديد مسجد السلام بعزبة الخرادلي – مركز شبراخيت؛ ومسجد لطفي الكبير بقرية كوم أشو – مركز كفر الدوار.



وفي محافظة أسوان:

تم إحلال وتجديد مسجد الفؤادية بقرية الفؤادية بالمنشية – مركز كوم أمبو.



وفي محافظة بور سعيد:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بمنطقة سوق الملابس المستعملة – حي العرب.



وفي محافظة الفيوم:

تم إنشاء وبناء مسجد الرحمن بقرية قصر الباسل – مركز إطسا.



وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله –عز وجل– وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله –عز وجل– ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

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