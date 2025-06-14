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بدء إجراءات تعاقد الأوقاف مع مستوفي شروط مسابقتي 2023 للأئمة وللعمال

وزارة الأوقاف، فيتو
وزارة الأوقاف، فيتو

قرر الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، البدء فورًا في إجراءات التعاقد مع من استوفوا الشروط ومسوغات التعيين من دفعة الإمام محمد عبده للأئمة، كما قرر الوزير البدء على الفور في إجراءات التعاقد مع العمال الذين استوفوا الشروط واجتازوا مسابقة العمال لسنة ٢٠٢٣.

وزير الأوقاف يقرر البدء فورًا في إجراءات التعاقد مع مستوفي شروط مسابقتي ٢٠٢٣ للأئمة وللعمال

وحرصًا من وزارة  الأوقاف على راحة أبنائها وعلى تمكينهم من تحقيق أعلى مستويات الرضا الوظيفي والسكينة النفسية والفكرية وتخفيف الأعباء المادية، فقد قرر الوزير توزيع الأئمة والعمال المتعاقَد معهم كل في محافظته؛ منعًا لأي تشتيت للجهود أو تعسير في أداء أمانة العمل.

جدير بالذكر أن إجراءات التعاقد تستمر هذا الأسبوع من الأحد الموافق ١٦ من يونيو إلى الخميس الموافق ١٩ من يونيو ٢٠٢٥؛ مع تحديد عدد من المحافظات لاستقبال المرشحين للتعاقد منها كل يوم، وذلك وفق التحديد التالي: 

أولًا: يوم الأحد (١٥-٦-٢٠٢٥): محافظات البحيرة وكفر الشيخ والمنوفية والإسماعيلية. 
ثانيًا: يوم الاثنين (١٦-٦-٢٠٢٥): محافظات الشرقية والغربية والقاهرة والإسكندرية. 
ثالثًا: يوم الثلاثاء (١٧-٦-٢٠٢٥): الدقهلية والقليوبية ودمياط وشمال سيناء وبني سويف.
رابعًا: يوم الأربعاء (١٨-٦-٢٠٢٥): محافظات سوهاج والمنيا والجيزة والفيوم. 
خامسًا: يوم الخميس (١٩-٦-٢٠٢٥): محافظات قنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد وأسيوط والبحر الأحمر والسويس ومطروح وبورسعيد وجنوب سيناء. 

وأهابت الوزارة بالمرشحين من الأئمة والعمال الذين لم يقدموا نتيجة الكشف الطبي المسارعة بإحضار نتيجة الكشف حتى يتسنى إبرام التعاقد معهم.

عدد الأئمة المقرر التعاقد معهم إلى ٥٣٧ إمامًا إضافة إلى ٣٤ إمامًا من ذوي الهمم

ومن المنتظر أن يصل عدد الأئمة المقرر التعاقد معهم إلى ٥٣٧ إمامًا إضافة إلى ٣٤ إمامًا من ذوي الهمم؛ أما العمال فسيصل عدد المتعاقَد معهم إلى ٨٤٢ عاملًا إضافة إلى ٤١ عاملا من ذوي الهمم. وبذلك يصل مجموع من ستتعاقد معهم الوزارة هذا الأسبوع إلى ١٤٥٤ إمامًا وعاملًا.

والوزارة إذ تبارك هذا الإنجاز للمرشحين للتعاقد ولأسرهم، فإنها ترجو لهم التوفيق، وتنتظر منهم إتقان العمل والتفاني فيه والإخلاص لوطنهم والدعاء له بتمام العافية والستر والاستقرار والازدهار.

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