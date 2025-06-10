بكيت وكنت خايف الدوري يضيع، إمام عاشور يروي كواليس الخروج من دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

الأهلي، قال إمام عاشور، نجم النادي الأهلي، إن الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز في الدور قبل النهائي كان مشهدا حزينا له وللجماهير.

وأوضح إمام عاشور لـ"أون سبورت": “حزنت بشدة بسبب الخروج من دوري أبطال أفريقيا، ولم أتوقع حدوث ذلك بس ده قدر ربنا”.

وأكمل “عاشور”: “بكيت بعد انتهاء مباراة الأهلي أمام صن داونز في استاد القاهرة، وحصد لقب الدوري كان تعويضا للجماهير”.

عيطت بجد بسبب خسارة بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز.. كواليس هتسمعها لأول مرة من المباراة يحكيها إمام عاشور#1ON1#الأهلي_في_ميامي pic.twitter.com/YFvOgb1lPt — ON Sport (@ONTimeSports) June 9, 2025

وتابع: "من أصعب لحظاتي ووسط جمهورك وتلعب نهائي وكانت هتفرق معانا، وجهة نظري قلت الدنيا لازم تفرط مننا شوية، وكنت حاسس هيحصل إحباط بس الحمد لله محصلش ده، والحمد لله ربنا كرمنا ببطولة الدوري".

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

ومن المقرر أن تكون مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع، في الثامنة مساء يوم 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة).

وتنقل مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي الأمريكي عبر قناة «إم بي سي مصر»، المفتوحة وبشكل مجاني.

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025

الأهلي أمام إنتر ميامي- (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي أمام بالميراس - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

الأهلي أمام بورتو - (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

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