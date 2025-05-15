الاتحاد يفوز على سبورتنج في ثاني جولات نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة

حقق فريق الاتحاد السكندري الفوز أمام منافسه سبورتينج، في الجولة الثانية لنصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة.

وتفوق الاتحاد في لقاء الجولة الثانية بنتيجة 91-55، مساء اليوم الخميس، على صالة برج العرب بالإسكندرية.

الاتحاد يعوض خسارة الجولة الأولى أمام سبورتنج

ونجح الاتحاد بقيادة مدربه أحمد عمر، في العودة سريعا أمام سبورتينج، بعد خسارة لقاء الجولة الأولى، الثلاثاء الماضي.

ويلتقي الفريقان في الجولة الثالثة، بعد غد السبت، على نفس الصالة، ثم تقام الجولة الرابعة الإثنين المقبل، على أن تقام الجولة الخامسة، حال الحاجة لها، يوم الأربعاء المقبل.

وتقام منافسات نصف النهائي لدوري السوبر بنظام الأفضل من 5 جولات، ويتأهل الفريق الفائز بثلاث جولات.

ويلتقي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك، في نصف النهائي الآخر لدوري سوبر السلة المصري.

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