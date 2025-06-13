الجمعة 13 يونيو 2025
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رياضة

الاتحاد السكندري يخسر برونزية الدوري الأفريقي لكرة السلة أمام الجيش الرواندي

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

كرة السلة، خسر الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بقيادة أحمد عمر المدير الفني، أمام الجيش الرواندي بنتيجة 123-90  في مباراة برونزية الدوري الأفريقي، المقام حاليا في جنوب أفريقيا.

ولم يظهر الفريق السكندري بالأداء المعتاد، وقدم أداء باهتا ليكتفي بالمركز الرابع في البطولة.
 

وخسر الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري، أمام فريق بترو دي لواندا الأنجولي بنتيجة (74-96)، في نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي.

وتأهل الاتحاد السكندري للدور نصف النهائي، بعد الفوز على الفتح الرباطي المغربي بنتيجة (86-83)، في الدور ربع النهائي.

 

البطولة الأفريقية

وتقام البطولة الأفريقية، بجنوب أفريقيا في الفترة من 6 إلى 14 يونيو الجارى.

ويشارك الاتحاد السكندرى في البطولة الأفريقية بقائمة تضم 12 لاعبا هم: أنس أسامة، عمر طلعت، محمد طه، يوسف شوشة، على أحمد، يوسف شحاتة، أحمد عادل دولا، دينج دينج، فيناليس، جون كينج، ولوال لوال، وماتونج مارديل وكايل فينانيس.

 

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