محمد عمر رئيسا للجنة الكرة في نادي الاتحاد السكندري

أعلن نادي الاتحاد السكندري رسميا، عن تكليف محمد عمر برئاسة لجنة كرة القدم في النادي، بالإضافة إلى تفويضه في اختيار باقي أعضاء اللجنة، وذلك استعدادا للموسم الجديد.

وأوضح الاتحاد السكندري في بيانه الرسمي، أن اللجنة يحق لها رفع تقرير لمجلس الإدارة لاعتماد الإدارة الفنية لفريق الكرة في الموسم الجديد، وكذلك تحديد قائمة اللاعبين المنتظر توجيه الشكر لهم والتعاقدات والتدعيمات الجديدة.

وأكد محمد عمر في تصريحات نقلها الموقع الرسمي، أن الاتحاد سيظل دائما بيته الأول، وأنه لن يتأخر مطلقًا في حال الاحتياج إلى تواجده في أي موقع، طالما كان ذلك في صالح "سيد البلد".

خالد جلال يقترب من تدريب الاتحاد السكندري

فيما كشف مصدر مسؤول داخل نادي الاتحاد السكندري، أن إدارة النادي وضعت المدرب خالد جلال على رأس أولويات المدربين المرشحين لتدريب زعيم الثغر.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة: أن خالد جلال هو المرشح الأول حاليًّا لتولي تدريب زعيم الثغر خلال الموسم المقبل، خلفًا للمدرب الراحل مجدي عبد العاطي.

جلسة مع خالد جلال لحسم بنود الاتفاق

وأضاف، سيكون هناك جلسة مع المدرب خلال الأيام المقبلة من أجل الاتفاق على كافة الأمور وأسماء الجهاز الفني، خاصة أن المدرب يريد أن يأتي بجهازه الكامل.

استقالة مجدي عبد العاطي

أعلن مجدي عبد العاطي، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، استقالته من منصبه بعد نهاية الموسم، وذلك في أعقاب استقالة محمد مصيلحي رئيس النادي.

وقال مجدي عبد العاطي في بيان رسمي: "جماهير سيد البلد وأهلي وأهل إسكندرية الجميلة الذين تربطني بهم علاقات وروابط راقية ومميزة وتجارب سابقة وحالية تجعل لكم قدرًا كبيرًا من الود والاحترام انتم أهلٌ له، بقدر سعادتي بتولي القيادة الفنية لزعيم الثغر في مرحلة صعبة من هذه النسخة الاستثنائية من الدوري بقدر خوفي وقلقي من عدم التوفيق في وضع الاتحاد في المكانة التي يستحقها بين الكبار، وكان هناك اتفاق ضمني بيني وبين رئيس النادي محمد مصيلحي ومجلس الإدارة على وضع خطة عمل تصحيحية ومشروع للنهوض بمنظومة الكرة في النادي".

وأضاف: “أحسب أنني لم أدخر جهدًا في هذه الفترة القصيرة لتحقيق أولى أولويات هذا المشروع وهو الإبقاء على الاتحاد في مكانة متقدمة في مجموعة الهبوط في الدوري وهو ما تم تحقيقه بفضل الله وتوفيقه، كم كنت أتمنى أن تستمر هذه التجربة حتى يتم تحقيق الأهداف التي تم وضعها لإسعاد جماهير النادي والمدينة العظيمة”.

وتابع: "ولكن لظروف خاصة خارجة عن إرادتي أولًا ولاستقالة محمد مصيلحي ثانيًّا وارتباطي معه باتفاق وميثاق شرف يؤسفني أن أتقدم باعتذاري عن إكمال المهمة وتقديم استقالتي عن القيادة الفنية للفريق مع خالص حبي وتقديري لكم جميعًا على ما قدمتم لي والجهاز الفني من دعم ومساندة".

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