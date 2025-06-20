المخابز تطالب بتحديث تكلفة إنتاج الخبز المدعم بعد ارتفاع الأجور والتأمينات.. وزير التموين يبحث مع الشعبة ضمانات استمرار الدعم

في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة وارتفاع تكاليف الإنتاج، طالبت شعبة المخابز العامة بضرورة إعادة النظر في منظومة الدعم الحالية، مناشدة وزارة التموين بتحديث تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعوم، بما يتناسب مع الزيادات الأخيرة في الأجور والتأمينات الاجتماعية. كما دعت الشعبة إلى إدراج "المخابز الطباقي" ضمن منظومة المخابز البلدية، لضمان حقوق العاملين والاستفادة من مظلة التأمينات الاجتماعية.

وزير التموين يبحث مع “ المخابز ” تكلفة إنتاج الخبز

وعقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا مع عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، وهاني مكي نائب رئيس شعبة مخابز الجيزة، وذلك للاطمئنان على انتظام عمل المخابز التموينية بكفاءة وتذليل أي معوقات قد تواجه أصحاب المخابز لضمان استمرار تقديم الخبز المدعم للمواطنين بجودة مناسبة.

وتناول الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي تواجه أصحاب المخابز، وسبل تعزيز التعاون بين الوزارة والشعبة لضمان استقرار المنظومة وتحقيق العدالة في توزيع الدعم.

ناقش الاجتماع مراجعة عناصر تكلفة إنتاج الخبز، وبحث آليات تحسين نظم التشغيل وضمان انتظام سير العمل داخل المخابز، إلى جانب مناقشة ملف التأمينات الاجتماعية للعاملين بالمخابز، والتأكيد على استمرار توافر الدقيق اللازم، وثبات سعر الرغيف للمواطن عند 20 قرشًا، كما تم التأكيد على أهمية الالتزام بالمواصفات القياسية وجودة المنتج النهائي المقدم للمواطنين.

وزير التموين: تطوير منظومة الخبز وتحسين جودة الخدمات للمواطنين

وأكد الدكتور شريف فاروق في ختام الاجتماع على أن الوزارة مستمرة في تطوير آليات العمل داخل منظومة الخبز وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مشددًا على الدور الحيوي الذي تقوم به شعبة المخابز في هذا الإطار.

وقال عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخايز ، إن وزارة التموين تبذل جهودا كبيرة للإرتقاء بمنظومة الخبز، مؤكدًا أن شعبة المخابز وأصحابها يقفون خلف القيادة السياسية والوزارة باعتبارهم خط الدفاع الأول في تأمين رغيف الخبز المدعم.

وأشاد بحرص الدولة على تحقيق التوازن بين استدامة الدعم وجودة المنتج، بما يعكس التزام الحكومة بخدمة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

مراجعة تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعوم

من جانبه، قال محمد عبد الجواد السكرتير العام للشعبة العامة للمخابز، إن تكلفة إنتاج الرغيف لم تعد تعكس الواقع الحالي، خصوصًا مع ارتفاع أسعار المواد الخام ورفع الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة في السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن بعض المخابز تتحمل خسائر كبيرة نتيجة ثبات تكلفة الإنتاج الرسمية، ما يهدد استمراريتها في السوق.

العمال والتأمينات الاجتماعية:

وأضاف لـ " فيتو "، من أبرز مطالب الشعبة إدراج العاملين في المخابز ضمن مظلة التأمينات الاجتماعية بشكل عادل ومنظم. إذ يرى أن الزيادات المفروضة مؤخرًا على التأمينات لا تتناسب مع الدخل الفعلي للعامل، مما يشكل عبئًا على صاحب المخبز والعامل معًا. وتطالب الشعبة بأن يتم تعديل نسب التأمين لتناسب طبيعة العمل وحجم الدخل الحقيقي.

ضم المخابز الطباقي إلى المنظومة الرسمية

وأوضح “ عبد الجواد " أن الشعبة تطالب بضم المخابز التي تعمل بنظام "الطباقي" – وهي مخابز تنتج الخبز البلدي ولكنها غير مدرجة رسميًا في منظومة الدعم – إلى المنظومة البلدية. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان وصول الدعم للمستهلك، وتحسين ظروف العمل داخل تلك المخابز، وتمكينها من الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي للعمال.

وزير التموين يبحث تطوير قطاع المطاحن

وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد عقد اجتماعًا موسعًا - مؤخرا - مع قيادات شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، لمتابعة مستجدات خطة التطوير وتحسين كفاءة التشغيل، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

دعم توجهات الدولة نحو تعزيز الحوكمة وتحقيق الكفاءة التشغيلية

وأكد الدكتور شريف فاروق دعمه الكامل لجميع الجهود المبذولة في تطوير قطاع المطاحن، باعتباره أحد الأركان الأساسية لمنظومة الأمن الغذائي، مشددًا على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والإدارية، بما يسهم في تحسين سلاسل الإمداد وتحقيق الاستدامة في تقديم الخبز المدعم للمواطنين.

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