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أخبار مصر

وزير التموين: استلام 4 ملايين طن قمح من المزارعين في الموسم المحلي

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، فيتو

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ان الاحتياطي الإستراتيجي للسلع الأساسية واللحوم والدواجن آمن ومطمئن ويتجاوز 6 أشهر. 

 

وأضاف خلال لقائه بقناة إكسترا نيوز، أنه تم اتخاذ إجراءات للحفاظ على الاحتياطي الإستيراتيجي  للسلع والاعتماد على المنتج المحلي، أن  موسم القمح المحلي شهد هذا العام نجاحًا كبيرًا، وتم تسلم 4 ملايين طن قمح من المزارعين حتى الآن، وهي إجراءات من شأنها الحفاظ على الاحتياطي الإستراتيجي. 

وأشار وزير التموين إلى توافر السلع بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين في كافة المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة لشركات وزارة التموين، والعمل على توفير احتياطي إستراتيجي يسير بشكل طبيعي سواء في ظل وجود أزمات من عدمه. 

 

وفي إطار تسهيل الإجراءات، تم تجهيز أكثر من 420 نقطة استلام وتجميع في مختلف المحافظات، تضم الشون المطورة والصوامع والهناجر المعتمدة، إلى جانب مراكز الفرز والفحص، لضمان جودة المحصول والحفاظ عليه وفقًا للمعايير الفنية المعتمدة.

كما كثفت الوزارة من حملاتها الرقابية على مواقع التوريد، للتأكد من الالتزام بالضوابط الفنية ومنع تسريب القمح أو خلطه بمحاصيل أخرى، في خطوة تهدف إلى حماية المحصول وضمان دقة البيانات.

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