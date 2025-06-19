وزير التموين يبحث تكلفة إنتاج الخبز المدعم مع شعبة المخابز

عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا مع عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، وهاني مكي نائب رئيس شعبة مخابز الجيزة، وذلك للاطمئنان على انتظام عمل المخابز التموينية بكفاءة وتذليل أي معوقات قد تواجه أصحاب المخابز لضمان استمرار تقديم الخبز المدعم للمواطنين بجودة مناسبة.

وتناول الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي تواجه أصحاب المخابز، وسبل تعزيز التعاون بين الوزارة والشعبة لضمان استقرار المنظومة وتحقيق العدالة في توزيع الدعم.

وشمل اللقاء مناقشة عدة محاور أساسية، من بينها مراجعة عناصر تكلفة إنتاج الخبز، وبحث آليات تحسين نظم التشغيل وضمان انتظام سير العمل داخل المخابز، إلى جانب مناقشة ملف التأمينات الاجتماعية للعاملين بالمخابز، والتأكيد على استمرار توافر الدقيق اللازم، وثبات سعر الرغيف للمواطن عند 20 قرشًا، كما تم التأكيد على أهمية الالتزام بالمواصفات القياسية وجودة المنتج النهائي المقدم للمواطنين.

وأكد الدكتور شريف فاروق في ختام الاجتماع على أن الوزارة مستمرة في تطوير آليات العمل داخل منظومة الخبز وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مشددًا على الدور الحيوي الذي تقوم به شعبة المخابز في هذا الإطار.

من جانبه، أعرب عبد الله غراب عن دعمه الكامل للجهود التي تبذلها وزارة التموين، مؤكدًا أن شعبة المخابز وأصحابها يقفون خلف القيادة السياسية والوزارة باعتبارهم خط الدفاع الأول في تأمين رغيف الخبز المدعم، مشيدًا بحرص الدولة على تحقيق التوازن بين استدامة الدعم وجودة المنتج، بما يعكس التزام الحكومة بخدمة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

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