برشلونة يقترب من حسم صفقة نجم أتلتيك بيلباو

يقترب نادي برشلونة من حسم صفقة التعاقد مع الجناح الإسباني نيكو ويليامز، نجم أتلتيك بيلباو.

وبحسب تقارير صحفية، لم يتبق أمام إدارة برشلونة سوى خطوة واحدة لإتمام الصفقة، تتمثل في دفع قيمة الشرط الجزائي المدرج في عقد اللاعب، والبالغ 62 مليون يورو، بالإضافة إلى ضرورة توفير مساحة ضمن سقف الرواتب من أجل تسجيل ويليامز رسميا في قائمة الفريق للموسم المقبل.

ويهدف برشلونة إلى إنهاء كافة الإجراءات قبل 14 يوليو المقبل، وهو الموعد المتوقع لعودة اللاعب إلى تدريبات بيلباو، عقب انتهاء مشاركته مع منتخب إسبانيا في بطولة دوري الأمم الأوروبية.



تفاصيل عقد نيكو ويليامز مع برشلونة

واتخذ نادي برشلونة الإسباني خطوات سريعة من أجل حسم صفقة التعاقد مع نيكو ويليامز جناح أيسر أتلتيك بيلباو ومنتخب إسبانيا في الموسم المقبل.

ودخل برشلونة في مفاوضات للتعاقد مع ويليامز قبل بداية الموسم الماضي، ولكن الصفقة لم تكتمل في ظل مغالاة إدارة بيلباو في مطالبها وتمسكها ببقاء اللاعب.

تفاصيل اتفاق برشلونة مع نيكو ويليامز

وكشف الصحفي فابريزيو رومانو عبر منصة إكس عن توصل نادي برشلونة لاتفاق مع نيكو ويليامز لضمه في الموسم الجديد.

وأكد رومانو أن برشلونة يستعد لإعلان الصفقة خلال الأيام القادمة بعد الاتفاق على التفاصيل كافة مع نيكو ويليامز.

وأشار إلى أن اللاعب سيوقع عقدًا لمدة 6 مواسم حتى صيف 2031، موضحًا أنه تُجرى حاليًا اللمسات الأخيرة حول الاتفاق المالي بين الناديين لحسم الصفقة رسميًا.

وقال رومانو إن اللاعب سيتقاضى راتبًا سنويًا يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين يورو خالصة الضرائب.

أرقام نيكو ويليامز مع بيلباو

وشارك اللاعب صاحب الـ 22 عامًا في الموسم الماضي مع أتلتيك بيلباو خلال 45 مباراة، وسجل 11 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة.

ووصل ويليامز إلى 6 أهداف دولية مع منتخب إسبانيا خلال 28 مباراة، ونجح في تحقيق لقب كأس أوروبا "يورو 2024" رفقة لاروخا.

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