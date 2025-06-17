رئيس برشلونة يغير رأيه في صفقة نيكو ويليامز

بدأ خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، في استعادة حماسه تجاه التعاقد مع نيكو ويليامز، جناح أتلتيك بيلباو البالغ 22 عامًا، هذا الصيف.

رئيس برشلونة يغير موقفه من صفقة نيكو ويليامز

وكان رئيس برشلونة قد أغلق الباب في وقت سابق أمام إتمام الصفقة، إلا أن موقفه تغيّر مؤخرًا، بعدما تأثر بإيماءة إيجابية من اللاعب خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقًا لما أكدته مصادر من داخل النادي الكتالوني لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وذكرت الصحيفة أن نيكو ويليامز، قبل الدخول في مفاوضات متقدمة مع بايرن ميونخ أو آرسنال، بادر بنفسه بالتواصل مع برشلونة وعرض خدماته، ما أحدث تحولًا في موقف خوان لابورتا تجاه اللاعب.

برشلونة يرغب في الجمع بين لامين يامال ونيكو ويليامز

ويرى لابورتا الآن أن الجمع بين نيكو ولامين يامال في خط الهجوم يمثل مشروعًا جذابًا على مستوى الحاضر والمستقبلي، وسيثير حماس النادي والجماهير على حد سواء.

ورغم أن اهتمام نيكو بالانضمام إلى برشلونة ليس جديدًا، إلا أن الاجتماع الأخير بين وكيله فيليكس تاينتا والمدير الرياضي ديكو ساعد على توضيح الأبعاد المالية للصفقة.

وأشارت مصادر داخل النادي إلى أن رغبة اللاعب في ارتداء قميص برشلونة كانت معروفة مسبقًا، بل إن بعض لاعبي الفريق نقلوا هذا الاهتمام مباشرة إلى لابورتا.

علاقة جيدة بين نيكو ويليامز ولاعبي برشلونة

وشكّلت العلاقة الجيدة بين نيكو وبعض لاعبي برشلونة، الذين تزامنوا معه في بطولة دوري الأمم الأوروبية، عاملًا مؤثرًا في إعادة فتح باب الصفقة من جديد، مع استمرار الحذر من جانب الرئيس.

ولا يقتصر الدعم للصفقة على رئيس النادي فقط، بل يحظى نيكو ويليامز بتأييد متزايد داخل الدائرة الرياضية في برشلونة. فإلى جانب موهبته، يُعتبر اللاعب مناسبًا من حيث العمر والانسجام المتوقع مع لاعبين آخرين في التشكيلة، ما يجعله خيارًا مثاليًا لبناء مشروع قوي قائم على المواهب الشابة.

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