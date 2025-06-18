الأربعاء 18 يونيو 2025
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رياضة

حارس إسبانيول يعلن رحيله للانضمام إلى برشلونة

جارسيا، فيتو
جارسيا، فيتو

ودع حارس المرمى جوان جارسيا، جماهير نادي إسبانيول برسالة عاطفية، اليوم الأربعاء، تمهيدًا لإعلان انتقاله الرسمي إلى صفوف برشلونة.

جارسيا يودع إسبانيول

وعاد جارسيا من عطلته ونشر رسالة مؤثرة عبر حسابه على "إنستجرام": "شكرًا على كل شيء، (إسبانيول) إلى النهاية!"، كما قام بإزالة كافة الإشارات إلى إسبانيول من ملفه الشخصي.
ويُتوقع أن يعلن نادي برشلونة عن ضم جارسيا رسميًا اليوم الأربعاء، على أن يتم تقديمه كلاعب جديد للفريق يوم الجمعة المقبل.

 

وقد قام النادي الكتالوني بالفعل بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد الحارس، والبالغة 25 مليون يورو، كما تم الاتفاق معه على عقد يمتد لـ6 أعوام.
وبذلك، سيصبح جوان جارسيا أول صفقة يبرمها البارسا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يأمل العملاق الكتالوني في تعزيز صفوفه بضم نيكو ويليامز أيضًا قبل بداية الموسم الجديد.

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صفوف برشلونة فترة الانتقالات الصيفية الحالية نيكو ويليامز نادي برشلونة نادي إسبانيول حارس المرمى جوان جارسيا

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