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مختار جمعة: العمالة للكيان الصهيوني خيانة عظمى وصاحب العقيدة السليمة لا يبيع وطنه أبدًا

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، فيتو

 شدد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، على أن العمالة لصالح الكيان الصهيوني تمثل خيانة عظمى للدين والوطن، مؤكدًا أن التستر على أي عميل هو مشاركة مباشرة في جريمته، وأن الإبلاغ عنه واجب شرعي ووطني لا يجوز التهاون فيه.

 

وزير الأوقاف السابق: صاحب العقيدة الصحيحة لا يمكن أن يبيع وطنه وأهله تحت أي ظرف

 وقال جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن قضية عملاء الموساد في إيران تكشف بوضوح عن الحاجة الملحة لمراجعة شاملة لبناء العقيدة الدينية والوطنية لدى الأفراد، مؤكدًا أن "صاحب العقيدة الصحيحة لا يمكن أن يبيع وطنه وأهله تحت أي ظرف".

وأضاف وزير الأوقاف السابق أن "العمالة لأعدائنا ناتج عن خلل كبير في عقيدة أصحابها"، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن لمن يخاف الله أن يقدم على مثل هذه الخيانات مهما كان الثمن".

 

وزير الأوقاف السابق يؤكد على أهمية تحصين العقول بالعقيدة السليمة والفكر الوسطي المستنير

وأكد جمعة أن تربية النشء على الولاء والانتماء وصدق الانتماء الوطني والديني ضرورة لحماية المجتمعات من اختراقات الأعداء، داعيًا إلى تحصين العقول بالعقيدة السليمة والفكر الوسطي المستنير.

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