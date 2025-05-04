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محافظات

انطلاق بطولة الدوري المصري لكرة السلة جلوس بالفيوم غدا

فريق نصر لكرة السلة
فريق نصر لكرة السلة جلوس، فيتو

تنطلق غدا الاثنين بمحافظة الفيوم، بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة جلوس، خلال الفترة من 5 إلى 8 مايو الجاري، بصالة نادي قارون الرياضي، ويشارك فيها 8 فرق  لكرة السلة جلوس علي مستوي الجمهورية.

نادي متحدي الإعاقة يمثل الفيوم في البطولة

ويمثل الفيوم في البطولة فريق نادي متحدي الإعاقة الرياضي، الذي يستعد لخوض منافسات قوية وسط دعم كبير من الجمهور المحلي وأهالي المحافظة، ويأمل الفريق في تحقيق نتائج مشرفة تليق باسم الفيوم، خاصة في ظل الدعم المتزايد لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية.

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ودعت اللجنة المنظمة جمهور الفيوم ومختلف فئات المجتمع إلى حضور المباريات ومساندة الفريق، لما لذلك من دور مهم في دعم الأبطال الرياضيين ورفع روحهم المعنوية، وتعزيز ثقافة الاندماج والتمكين الرياضي لذوي الهمم.

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