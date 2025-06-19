الخميس 19 يونيو 2025
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أخبار مصر

حالة الطقس اليوم، اضطراب بحركة الملاحة في خليج السويس

حركة الملاحة، فيتو
حركة الملاحة، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح من 50:60 كم في الساعة كما يصل ارتفاع الأمواج من 2:3 متر.

حالة الطقس غدا الخميس 19-6-2025 في محافظة الفيوم

حالة الطقس اليوم الأربعاء 18-6- 2025 بوادي النطرون

 


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الخميس ويسود  طقس مائل للحرارة إلى حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى:  23

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 26

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة الصغرى: 25
 

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