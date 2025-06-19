آل البيت النبوي في مصر.. فاطمة بنت الحسن الأنور شقيقة السيدة نفيسة

من حقِّ يثربَ أن تتيه على الورى ... بمقام خير الخلقِ مولانا النبي

ولمصرَ حـــقٌّ أن تتيـــه بدورهـــــا... برفات مولانا "الحسين" و"زينبِ"

عن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه، عن النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: "إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله عز وجل، وعترتي، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض، فانظروا بم تخلفوني فيهما".

وعن حذيفة بن اليمان، رضي الله عنه، قال: صلى بنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، الظهر، ثم أقبل بوجهه الكريم إلينا، وقال: "معاشر أصحابي؛ أوصيكم بتقوى الله، والعمل بطاعته، وإني أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين؛ كتاب الله، وعترتي أهل بيتي، إن تمسكتم بهما لن تضلوا، وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض، فتعلموا منهم ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم".

وقال ابن عباس، رضي الله عنهما: لما نزلت آية "قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى"، قالوا: يا رسول الله! ومن قرابتُك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: "عليٌّ وفاطمة وابناهما". رواه الطبراني.

وعن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه: جاء النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، إلى بيت علي، فقال: "السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا". رواه الطبراني في "الأوسط".

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: "ما بال رجال يؤذونني في أهل بيتي؟! والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يحبني، ولا يحبني حتى يحب ذريتي".

في هذه الحلقات نتناول بالعرض مقامات ومشاهد آل البيت النبوي، رضي الله عنهم، في مصر.



هي السيدة فاطمة بنت الحسن الأنور بن زيد الأبلج، ابن الإمام الحسن السبط، ابن الإمام علي بن أبي طالب، رضي الله عنهم.

ومن ألقابها "فاطمة الصغرى"؛ لأنها سميت على اسم جدتها سيدة نساء العالمين الزهراء فاطمة بنت سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم.

الكثيرون يكادون لا يعرفون شيئا عن شقيقة السيدة نفيسة العلوم، رضي الله عنها، السيدة فاطمة بنت الحسن الأنور.

ضريح السيدة فاطمة شقيقة السيدة نفيسة، والسيد يحيى المتوج بالأنوار، فيتو

مقامها على يسار المتجه إلى مقابر الصحابي الجليل عقبة بن عامر الجهني، رضي الله عنه، فلا يخرج أحدا ولا يدخل إلى درب سيدنا عقبة، إلا إذا مر عليها.

وقبل دخول البوابة الموصلة لهذا المسجد تجد مقبرة صغيرة مربعة الشكل، بها مقصورة مصنوعة من الألمونيوم، بها ضريح كتب عليه "هذا مقام السيدة فاطمة حسن الأنور رضي الله تعالى عنها".

وهذه المقبرة تنزل لها بعدة درجات، ولها باب قبل الدخول إلى مسجد سيدي عقبة بن عامر الجهني، والباب الآخر من الشارع وتعلوها قبة صغيرة.

تجمع الحجيج

الميدان الصغير المواجه لمقام السيدة فاطمة بنت الحسن الأنور شقيقة السيدة نفيسة، والسيد يحيى المتوج بالأنوار، رضي الله عنهم أجمعين، الملاصق لبوابة حوش عقبة بن عامر الجهني، كان مكان تجمع الحجيج والمحمل، حيث كان ينتهي المطاف بحجيج مصر وحجيج الشمال الإفريقي، في هذا الموضع.

كان الحجاج يتجمعون ويقفون زائرين للسيدة فاطمة، ثم يعبرون بوابة عقبة بن عامر، فيكونا آخر من زار أهل مصر من الأولياء قبل عبورهم الصحراء إلى الأراضي المقدسة، ومسجد سيدنا النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، ومكة المكرمة.

ضريح السيدة فاطمة بنت حسن الأنور، رضي الله عنهما، فيتو



وكان الحجيج يجتمعون أمام مقامها بعد أخذ المحمل الشريف المتوجه للحجاز، وذلك بعد زيارة مقام سيدنا الحسين، رضي الله عنه، وانتهاء "زفة المحمل" عند مولانا الإمام الحسين وقراءة الفاتحة.

فكان المصريون ينهون تجهيزاتهم لرحلة الحج عند مولانا الحسين، رضي الله عنه، ومنها المحمل الشريف.

ثم يغادر المحمل الشريف إلى مكان تجمع الحجيج أمام السيدة فاطمة بنت الحسن الأنور، رضي الله عنهما.

الممر المؤدي إلى مسجد وضريح عقبة بن عامر، فيتو

قصة اكتشاف موقع المقام

وكان الضريح قد اكتشف بالصدفة، حين أعلن الدكتور عبد الباقي السيد عبد الهادي، أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة عين شمس، قبل سنوات، عن اكتشافه لقبر إحدى الشريفات، وهي السيدة فاطمة بنت الحسن الأنور.

وذلك بعد أن استعان بالعديد من المصادر في كتب المزارات والخطط في التوصل إلى قبر فاطمة بنت الحسن الأنور، حيث يقع قبرها على بعد أمتار قليلة عن قبر عمرو بن العاص.

وكان الدكتور عبد الباقي السيد عبد الهادي، أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة عين شمس، قد توصل إلى المكان الحقيقي لضريح وقبر عمرو بن العاص في منطقة المقطم بالقاهرة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.