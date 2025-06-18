دمياط تستعد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ضمن المرحلة الثانية (صور)

عقد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط صباح اليوم اجتماعا موسعا لمناقشة الاستعدادات الجارية لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير قطاع الصحة.

حضر الاجتماع المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، والدكتور عمرو حنفي مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي باسم المحافظة، والدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة، إلى جانب عدد من رؤساء الوحدات المحلية وممثلي جهاز تعمير شمال سيناء ودار الهندسة.

دمياط تستعد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ضمن المرحلة الثانية

دمياط مؤهلة لتطبيق النموذج الجديد

وخلال الاجتماع، أكد محافظ دمياط أن المحافظة تمتلك إمكانات متميزة وقطاعا صحيا قويا، مما يؤهلها لتكون نموذجا ناجحا في تطبيق المنظومة الجديدة، مشيرا إلى أن الانطلاقة ستبدأ من مدينتي دمياط وفارسكور، على أن يتم تعميمها لاحقا على باقي المدن والمراكز.

إنشاءات جديدة وتطوير المنشآت القائمة

ناقش الاجتماع خطة إنشاء منشآت صحية جديدة، إلى جانب تفعيل المعايير الخاصة بمنظومة التأمين الصحي، حيث سيتم إجراء معاينات ميدانية للمنشآت القائمة من قبل الجهات المعنية، لتحديد الموقف الفني بشأنها، سواء من حيث التطوير أو رفع الكفاءة أو الإحلال الكامل، مع التأكيد على تطبيق الاشتراطات الفنية والصحية المعتمدة.

في ختام الاجتماع، شدد الدكتور الشهابي على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لتحقيق أهداف المنظومة ودعم رؤية الدولة المصرية نحو تطوير منظومة الرعاية الصحية وتقديم خدمات طبية متميزة تليق بالمواطنين، مؤكدا أنه سيتم عقد اجتماع لاحق لمتابعة مستجدات الملف ونتائج المعاينات الفنية.

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