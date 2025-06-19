نجاح جراحة دقيقة ومعقدة لاستئصال ورم ممتد بالنبكرياس والاثنى عشر بمستشفى زايد التخصصي

أعلن الدكتور صلاح عمر جوده مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة أن العيادات الخارجية بالمستشفى استقبلت شابا بعمر ٣٥ عاما يعاني من اصفرار بالعين وحكة بالجسم وفقدان شهية تبعه فقدان ملحوظ بالوزن في مدة أقل من شهر وبمناظرة الحالة من قبل أطباء الجراحة العامة تقرر إجراء عدد من الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، والتي بينت وجود تمدد بالقنوات المرارية مع ظهور ورم متقدم بالبنكرياس والاثنى عشر ملتصقا بالقولون المستعرض.

حجز المريض بالمستشفى والتحضير لدخوله العمليات



ومن ثم تقرر حجز المريض بالمستشفى والتحضير لدخوله العمليات عبر إعطائه المحاليل والمضادات الحيوية والبلازما علي مدار يومين قبيل دخول العمليات.



وتشكل الفريق الجراحي بقيادة د عاطف عبدالغني -استشاري واستاذ الجراحة العامة

والذي أفاد أنه قد تم عمل استئصال للقولون المستعرض مع إجراء استئصال لرأس الورم بالنبكرياس ومن ثم استئصال الأثني عشر والمرارة وجزء من القنوات الصفراوية،

مشيرا إلي قيام الفريق الجراحي بإعادة توصيل القنوات الصفراوية بالأمعاء، ومن ثم توصيل الأمعاء ببقية قناة البنكرياس، ثم إعادة توصيل الأمعاء بالمعدة في جراحة دقيقة ومعقدة فيما يعرف طبيا باسم عملية ويبل Whipple procedure، لافتا الي أن تلك الجراحة الدقيقة تحتاج الي مراكز طبية متخصصة وطاقم طبي ذو كفاءة عالية، حيث أجريت الجراحة بالكامل علي نفقة الدولة ودون تحمل المريض لأية أعباء مالية.

وأشار "عبد الغني" إلي أن المريض خرج بعد الجراحة لجناح الرعاية المركزة تحت الملاحظة لمدة ٢٤ ساعة ليتم نقله إلى إحدى غرف القسم الداخلي ليغادر المستشفى خلال أسبوع بحالة طيبة مستقرة.



وأضاف أن المريض حضر لاحقا إلي العيادات الخارجية للمتابعة، حيث تم رفع الدبابيس الجراحية وتحسنت حالتة الصحية بشكل ملحوظ ويمارس حياته بشكل طبيعي.



وفي سياق متصل أشار الدكتور الحسن مرسي مدير وحدة العمليات أن تخصص الجراحة العامة قام بإجراء قرابة ٦٠٠ عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء علي قوائم الانتظار في الفترة من يناير ٢٠٢٥ وحتى مايو ٢٠٢٥ تنوعت ما بين حالات التدخلات الجراحية والمناظير وجراحات الأورام وجراحات الأطفال وزراعات الكبد والكلى.

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