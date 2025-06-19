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وكيل تموين الإسكندرية يتفقد المجمعات الاستهلاكية وسوق اليوم الواحد للمزارعين

وكيل تموين الإسكندرية
وكيل تموين الإسكندرية يتفقد المجمعات الاستهلاكية

تفقد المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الخميس، بعض فروع المجمعات الاستهلاكية وذلك لمتابعة توافر السلع الغذائية والتموينية التى تصرف على البطاقات الذكية للمواطنين وكذلك التأكد من جودة السلع المعروضة والصلاحيات.

 

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كما قام وكيل الوزارة بجولة تفقدية لسوق اليوم الواحد للمزارعين والذي يقام بمحطة الرمل خلف سينما أمير يوم الخميس من كل أسبوع.

وقد تم المرور على جميع العارضين وتفقد السلع الغذائية المعروضة والتأكد من وجود تخفيضات حقيقية تعود مباشرة على المواطنين.

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المهندس السيد حرز الله وزارة التموين المجمعات الاستهلاكية

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