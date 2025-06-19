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حوادث

المشدد 3 سنوات لعاطلين بتهمة تعاطي مخدر الحشيش في عين شمس

محكمة جنايات القاهرة،
محكمة جنايات القاهرة، فيتو

قضت  محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 3 سنوات، بتهمة تعاطي مخدر الحشيش بدائرة قسم شرطة عين شمس.

البداية أثناء مرور قوة أمنية من مباحث  قسم شرطة عين شمس لمتابعة الحالة الأمنية بشوارع المنطقة تلاحظ لها وقوف شابين بمنطقة مظلمة وينبعث مهما رائحة غريبة وبالتوجه إليهما حاولا الفرار.

هرولت القوة الأمنية وراءهما ونجحت في السيطرة عليهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي سجائر محشوة بمادة بنية اللون اتضح انها لمخدر الحشيش  ومطواة وهاتفين محمول.


وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التعاطي ولا يتاجران فيها مؤكدين أنها جميعا للاستخدام الشخصي كما أقرا بجلبها من أحد الأشخاص يسكن بالمنطقة ومعتادان على ذلك.
تحرر محضر بالواقعة وتولت  النيابة العامة التحقيق.

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محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة عين شمس عين شمس النيابة العامة

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