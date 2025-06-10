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حوادث

المشدد 5 سنوات لعاطل متهم بترويج الحشيش وحيازة سلاح ناري في المطرية

مخدر الحشيش، فيتو
مخدر الحشيش، فيتو

 قضت  محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة ترويج مخدر الحشيش وحيازة سلاح نارى وطلقات بمنطقة المطرية.

القبض علي عاطل متهم بحيازة الحشيش المخدر في المطرية

وكانت معلومات وردت الي قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة تفيد بمزاولة (أحد الأشخاص له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم)، نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لممارسة نشاطه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال تواجده بالمنطقة في سكنه، وعثر بحوزته على كمية من الحشيش المخدر – فردين خرطوش  عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى.


وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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