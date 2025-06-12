حبس صاحب مول شهير بطنطا لحيازته 65 ألف قرص مخدر

قرر المستشار عمرو المعتصم مدير نيابة مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار عمرو الحلوى المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور، حبس صاحب مول شهير بمدينة طنطا، بمحافظة الغربية، أربعة أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، وذلك على خلفية ضبطه بحوزته 65 ألف قرص مخدر قبل بيعها بنطاق مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

بحوزته 65 ألف قرص مخدر، وسلاح نارى “ فرد خرطوش ”

نجحت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من ضبط " س" صاحب مول شهير بمدينة طنطا بمحافظة الغربية بحوزته 65 ألف قرص مخدر، وسلاح نارى " فرد خرطوش " داخل سيارته أثناء القاء القبض عليه بالطريق الزراعي داخل نطاق مركز كوم حمادة ليتم التحفظ على المضبوطات.

الاتجار وترويج المواد المخدرة

كانت وردت معلومات الي ضباط مباحث المخدرات بالأجهزة الأمنية بالبحيرة،بقيام المتهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة متخذا من مراكز محافظة البحيرة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى، ليتم القبض عليه وتم العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.