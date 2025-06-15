الأحد 15 يونيو 2025
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حوادث

المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة حيازة آيس مخدر وسلاح ناري في عين شمس

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة سلاح ناري بمنطقة عين شمس. 


وكشف أمر الإحالة أن المتهم حاز وأحرز مخدر الآيس بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

كما حاز وأحرز سلاحا ناريا (فرد خرطوش) مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد بقيام عاطل بحيازة المواد المخدرة وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطل وعثر بحوزته علي كمية من مخدر الآيس وزنت كيلو جرام ومبلغ مالي قيمته 10 آلاف جنيه وهاتفين محمول.

واعترف المنظمة بحيازته للمضبوطات بهدف التربح والاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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