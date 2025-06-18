جامعة الأزهر ضمن أفضل 300 جامعة بالعالم وفقًا لتصنيف US NEWS الأمريكي

تقدمت جامعة الأزهر في تصنيف US News الأمريكي للعام 2025م (46) مركزًا عن العام الماضي؛ صرح بذلك الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

جامعة الأزهر ضمن أفضل 300 جامعة على مستوى العالم وفقًا لتصنيف US NEWS

وأوضح صديق أن جامعة الأزهر أصبحت رقم: (281) على مستوى العالم، وتكون بهذا الترتيب الجديد ضمن أفضل (300) جامعة على مستوى العالم.

ووجه صديق الشكر والتقدير لفريق العمل بمركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي بالجامعة؛ لجهودهم المخلصة في سبيل رفع مستوى تصنيف الجامعة في مختلف التصنيفات الدولية المختلفة.

تصنيف US NEWS لهذا العام تضمن (2551) جامعة على مستوى العالم

وأعلن صديق أن تصنيف US NEWS لهذا العام تضمن (2551) جامعة على مستوى العالم، وأن ترتيب جامعة الأزهر تقدم في تصنيف هذا العام محليًّا وأفريقيًّا عن العام الماضي، فقد كانت الجامعة العام الماضي في المركز (السادس) أفريقيًّا فأصبحت (الرابع) إفريقيا، و(الثاني) محليًّا في تصنيف US NEWS لهذا العام.

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