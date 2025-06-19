جامعة عين شمس تستحدث سلسلة دورات بمجال الذكاء الاصطناعي لترقية أعضاء هيئة التدريس

ترأست الدكتورة أماني أسامة كامل اجتماع مجلس شؤون الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس للعام الجامعي ٢٠٢٤- ٢٠٢٥، بحضور وكلاء الدراسات العليا والبحوث بالكليات وأعضاء المجلس لمناقشة إستراتيجيات تطوير التعليم والبحث العلمي بهدف تطوير المنظومة الأكاديمية والبحثية والإدارية بالجامعة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس.

في مستهل الجلسة قدمت أماني أسامة كامل التحية لأعضاء المجلس وقطاع الدراسات العليا والبحوث، كما قامت بالترحيب بانضمام منى عبد العال مدير إدارة تطوير التعليم الي المجلس، كذلك تهنئة كلية الهندسة لإدراج مجلة Ain Shams Engineering Journal ضمن افضل ٦٪ من المجلات الهندسية على مستوى العالم وتهنئة كلية الزراعة لحصول مجلة Annals of Agricultural Sciences على تصنيف Q1 للعام السابع على التوالي.



وناقش المجلس دليل تنظيم وجدولة المؤتمرات السنوية بالجامعة: السياسة والنموذج الموحد وتشكيل "لجنة تنسيق مؤتمرات الجامعة" لتضم ممثلين من كل كلية لضمان مشاركة فاعلة وشاملة في إعداد الجدول السنوي للمؤتمرات.

وأوضحت الدكتور أماني أسامة كامل، أن هذه السياسة بهدف ضمان التخطيط الفعّال والتنسيق والترويج للمؤتمرات عبر جميع الكليات والأقسام والوحدات، مع تجنّب التداخل وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد ولتعظيم الأثر الأكاديمي والاستراتيجي والمجتمعي واختيار موضوعات تتوافق مع رؤية ورسالة وأهداف الجامعة الاستراتيجية، بما يشمل الأولويات الوطنية والعالمية مثل رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة. كما يُسهم هذا النهج في تعزيز التوافق الأكاديمي والتعاون بين التخصصات المختلفة، وتفادي التكرار أو التشتت في الموضوعات المطروحة.



وناقش المجلس استحداث سلسلة من الدورات تدريبية بمجال الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي بالمجان ضمن الدورات اللازمة لترقية أعضاء هيئة التدريس المقدمة من مركز التدريب والتطوير وذلك بالتعاون مركز تطوير استراتيجيات وبحوث التعليم لحرص القطاع على التنمية المهنية المستدامة لأعضاء هيئة التدريس.



كما تم خلال المجلس استعراض ومناقشة مقالة مؤشر النزاهة المنتشرة حديثا بالأوساط الأكاديمية، إلى جانب عدد من الموضوعات الأخرى.

وتتضمن الاجتماع عروضا تقديمية تغطي مجموعة متنوعة من المبادرات والتقارير، مثل مركز تطوير الاستراتيجيات وبحوث التعليم، ودور وحدات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتقييمات UMS، وجهود مركز ضمان الجودة، بجانب عرض موقف إدارة الطلاب الوافدين والزائرين.

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