آداب عين شمس تحصل على 3 شهادات أيزو دولية معتمدة

حصلت كلية الآداب جامعة عين شمس رسميًّا على ثلاث شهادات أيزو دولية معتمدة، تشمل شهادة ISO 9001 الخاصة بنظام إدارة الجودة، وشهادة ISO 21001 الخاصة بإدارة المؤسسات التعليمية، وشهادة ISO 14001 المعنية بنظام الإدارة البيئية.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لمسيرة تطوير شاملة ورؤية استراتيجية بجهود حثيثة من جامعة عين شمس في دعم مسار التميز المؤسسي والعمل المستمر نحو تطبيق المعايير الدولية في الأداء الأكاديمي والإداري.

وتم توثيق هذه الشهادات على الموقع العالمي الرسمي للمنتدى الدولي للاعتماد IAF ضمن منصة IAF CertSearch، وهي المنصة المعتمدة عالميًا للتحقق من الشهادات الرسمية، ما يمنح الكلية اعترافًا دوليًا موثقًا بجودة منظومتها التعليمية والإدارية والبيئية.

وتعد شهادات الأيزو من أبرز مؤشرات التميز المؤسسي، حيث تعكس من خلال ISO 9001 التزام الكلية بأعلى معايير الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات، ومن خلال ISO 21001 توافق العملية التعليمية مع احتياجات الطلاب وأصحاب المصلحة، بينما تؤكد ISO 14001 حرص المؤسسة على الاستدامة البيئية والمسؤولية المجتمعية.

ويتزامن هذا الإنجاز مع استعداد الكلية للاحتفال بيوبيلها الماسي بمناسبة مرور خمسة وسبعين عامًا على تأسيسها، ما يجسد تاريخًا أكاديميًّا عريقًا امتد عبر العقود وأسهم في بناء أجيال من المفكرين والباحثين والمبدعين.

واستطاعت الكلية على مدار تاريخها أن تخرج روادًا في مختلف المجالات الأدبية والثقافية والنفسية والاجتماعية واللغوية والفنية، ممن أثروا الحياة العلمية والثقافية في مصر والعالم العربي، لتواصل اليوم دورها الحيوي في بناء الحاضر وصياغة المستقبل، مستندة إلى تراث أكاديمي قوي ورؤية تطويرية تواكب متطلبات العصر.

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