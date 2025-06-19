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محافظات

أسعار الدواجن اليوم الخميس 19-6-2025 في محافظة الفيوم

دواجن، فيتو
دواجن، فيتو

سجلت الفراخ  البيضاء، إنتاج المزارع، في أسواق الفيوم، اليوم الخميس، أسعار تراوحت ما بين  76 و85 جنيها للكيلو فراخ بيضاء إنتاج المزارع، بينما تراوحت أسعار الفراخ البيضاء تربية بيتي  ما بين 70 و75 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات ما بين 70 و75 جنيها للكيلو، أما الفراخ البيضاء الحشو فقد بلغ سعر الواحدة 90 جنيها.

وتراوحت أسعار الفراخ البلدي ما بين 95 و115 جنيها، وأسعار البط المولر ما بين 85، و95 جنيها للكيلو، والبط المولى تربية بيتي 89 جنيه، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 80  و85 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين 120 و130 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 135 إلى 140 جنيها،  وسعر كيلو الأرنب البلدي 100 جنيها، والبط الميسكوفي 150 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 150 و160 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

وتراوح سعر كيلو البانيه بين 190 و200 جنيها، وفي السوبر ماركت 220 جنيها، وكيلو الأوراك ما بين 89 و85 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 70 جنيها، كيلو صدور بالعظم 135 جنيها، كيلو الدبابيس 135 جنيها، كيلو شيش طاووق 165 جنيها، كيلو حمام كداب 135 جنيه،  كيلو الدبابيس 120 جنيها، كيلو كبدة صافي 110 جنيها، كيلو بانيه استربس صوابع 195 جنبها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 195 جنيها، كيلو شاورما ديبورية 90 جنيها، كيلو بانيه مخلي صدور سليمة 195 جنيها، كيلو الأجنحة 60 جنيها، كيلو الهياكل 45 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الرابعة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم  البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق أسعار المبادرة يوم الخميس من كل أسبوع، ويصل سعر الكيلو إلى 340 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة على أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي أبشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي أبشواي الفيوم.

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025 (آخر تحديث)

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القرى والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

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