الخميس 19 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المتاجر بالزاوية

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت نيابة الزاوية الحمراء بحبس 3 عاطلين بينهم سيدة كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب جرائم السرقات من داخل المتاجر بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء 4 أيام علي ذمة التحقيق.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وقال المتهمون أمام النيابة العامة إنهم يختارون المحلات التي يكون لها زبائن كثر، وخاصة متاجر بيع قطع غيار السيارات والهواتف المحمولة قائلين “بنسرق المحلات الغنية”. 

وكانت قد تلقت مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا من عدد من المواطنين يفيدون فيه بتعرض متاجرهم للسرقة من قبل اشخاص مجهولين، علي الفور كون رجال المباحث فريق بحث كبير وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين ان وراء ارتكاب الوقائع 3 اشخاص بينهم سيدة.


وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء في ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة متاجر بأسلوب كسر النوافذ.

وضبط بحوزة المتهمين قطع غيار سيارات، عدد من الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية، خزينة حديدية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأصدرت قراراتها المتقدمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الزاوية الحمراء قسم شرطة الزاوية الحمراء النيابة العامة

مواد متعلقة

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية على المحال والعقارات بالمحافظات

سرقة 400 ألف جنيه ومشغولات ذهبية من خزينة مدير شركة بأكتوبر

حبس عاطل بتهمة سرقة الأسلاك والكابلات الكهربائية من المنازل

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية في الغربية

بالأسماء، أوائل الشهادة الإعدادية في المنيا

ظهرت الآن على فيتو، نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس

بعد القبض عليه بتهمة تقديم فيديوهات خارجة، من هو "المذيع الفرفوش"؟

قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75.9%

مفاجأة في العقد، حكاية مستحقات أيمن الرمادي بالزمالك

بعد فشل محاولات التعتيم، سر صدمة إسرائيل من هجمات إيران الصاروخية اليوم

خدمات

المزيد

تبدأ من 72 جنيهًا، أسعار الفراخ اليوم الخميس 19 يونيو 2025 (آخر تحديث)

سعر القصدير اليوم الخميس 19-6-2025 في الأسواق

سعر الأرز الشعير عريض الحبة اليوم الخميس 19-6-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار السكر اليوم الأربعاء 19-6-2025 بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

قرارات حاسمة لمحافظ بني سويف بعد كارثة الرسوب الجماعي بالإعدادية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغزال في المنام وعلاقته بسماع أخبار حزينة

آل البيت النبوي في مصر.. فاطمة بنت الحسن الأنور شقيقة السيدة نفيسة

تفسير رؤية سماع الأذان وعلاقتها بالابتعاد عن الذنوب والمعاصى

المزيد
الجريدة الرسمية