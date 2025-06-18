الأربعاء 18 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية على المحال والعقارات بالمحافظات

سرقة كهرباء
سرقة كهرباء

واصلت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملاتها لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية وجميع صور الخروج على القانون، بالمحافظات.

تفاصيل ضبط قائدي سيارتين نفذا حركات استعراضية خطيرة بالشرقية

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعاطي شاب المخدرات في شبرا الخيمة

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط نحو 4 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي المقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

يذكر أن مجلس النواب، وافق نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ونص مشروع القانون أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء الهاربين من الأحكام القضائية الهاربين من الاحكام خطوط كهرباء الضغط العالي سرقة تيار كهربائى للعقارات سرقة تيار كهربائي للمباني سرقة التيار الكهرباء والهاربين من الاحكام القضائية

مواد متعلقة

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم مروع بكفر الشيخ

تفاصيل ضبط قائدي سيارتين نفذا حركات استعراضية خطيرة بالشرقية

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعاطي شاب المخدرات في شبرا الخيمة

كشف قضية غسل أموال بـ70 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالقاهرة

ضبط مطبعة بداخلها 37 ألف مطبوع تجاري بدون تفويض ببولاق الدكرور

الداخلية تستجيب لاستغاثة مسن ومساعدته لنقله إلى المستشفى بالغربية

ضبط عامل أخفى هاتفًا داخل حمام كافيه لتصوير السيدات بالدقي

القبض على بائع تحرش بفتاتين داخل أتوبيس بالطالبية

الأكثر قراءة

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة ريال مدريد والهلال السعودي في كأس العالم للأندية 2025

بث مباشر، مشاهدة مباراة ريال مدريد والهلال السعودي في كأس العالم للأندية 2025

تكبدنا خسائر طائلة، نتنياهو يقر بهزيمته أمام إيران ويشكر ترامب على دعمه للاحتلال

مدبولي يكشف عن تكليف جديد للمحطات النووية في ضوء الحرب الإيرانية الإسرائيلية

تباين سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الأربعاء

أسعار بيض المائدة اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

الجيش الإسرائيلي يقر بالواقع المرير: الصاروخ الإيراني الأخير كان استثنائيا من حيث الوزن وكمية المتفجرات

جيروم باول: من المرجح الوصول لمرحلة يصبح فيها خفض أسعار الفائدة مناسبا

خدمات

المزيد

أحدث أسعار القصدير اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

أسعار بيض المائدة اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

تباين سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأربعاء 18 - 6 - 2025

المزيد

انفوجراف

جثث تحت الأنقاض.. تعالوا نعرف قصة انهيار عقار السيدة زينب باللي فيه (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم إشعال النار في المنام وعلاقته بارتكاب الذنوب والمعاصي

هل الحسد يمنع الخير والرزق؟، شاهد رد الشيخ خالد الجندي (فيديو)

ما حكم التقشير الكيميائي للوجه والكفين من أجل التداوي؟، دار الإفتاء توضح الشروط

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
القناة 12 الإسرائيلية: 1500 شخص يسكنون الأبراج فى «بات يام» أصبحوا بلا مأوي إعلام عبري: 20 برجًا سكنيًّا سيتم هدمها في مدينة بات يام بعد تعرضها لصاروخ باليستي إيراني