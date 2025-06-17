الثلاثاء 17 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس عاطل بتهمة سرقة الأسلاك والكابلات الكهربائية من المنازل

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس عاطل تخصص فى سرقة الأسلاك والكابلات الكهربائية من العقارات تحت الإنشاء بأسلوب "السحب والقص" بـمنطقة القطامية، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

سرقة العقارات تحت الإنشاء بالقطامية 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة القطامية يفيد بضبط (عاطل) لقيامه بمزاولة نشاط إجراميً تخصص في سرقة الأسلاك والكابلات الكهربائية من العقارات تحت الإنشاء بأسلوب "السحب والقص" بدائرة القسم.

وعثر بحوزته على كمية من الأسلاك والكابلات الكهربائية مجهولة المصدر.


وبمواجهته، اعترف بارتكابه (3) وقائع سرقة بنفس الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمحل سكنه.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية العقارات تحت الإنشاء بالقطامية القاهرة الجديدة الكابلات الكهربائية النيابة العامة أمن القاهرة بالقطاميه بمديرية امن القاهرة مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

دماء أجنبية بالحي الراقي، مشاجرة أسرية تنتهي بطعنات لزوجة وابنتها في الرحاب

شخص يطعن زوجته وابنته بسكين في التجمع الأول

حبس تاجر مخدرات متهم بغسل أموال بـ 130 مليون جنيه

استعجال تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة العثور على جثة شاب داخل مول ببدر

تجديد حبس طالب تحرش بسيدة أجنبية في الشروق

التقرير الطبي يكشف سبب إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بالتسمم في طرة

لحظة انتشال الضحايا من أسفل مدخنة مصنع طوب بالصف (فيديو)

انتشال جثة جديدة في واقعة انهيار مدخنة مصنع طوب بالصف

الأكثر قراءة

بعد تداول صور ربط جاسوس على صاروخ إيراني، شومان: ترويع مستحق القتل لا يجوز شرعًا

ننشر النص الكامل لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم

إخلاء وحدات الإيجار القديم فورا في هذه الحالات، تعرف عليها

إيران تبث مقطع فيديو للحظة استهداف مقر الموساد في هرتسليا بصاروخ

الأيام السوداء على عتبة الباب، رسالة غامضة من توفيق عكاشة تثير الذعر

1000 جنيه للأماكن الراقية، تعديل جديد في قيمة الإيجار القديم

أبو جبل يشعل أزمة جديدة بين ميدو ومجلس الزمالك

ظهرت الآن، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية

خدمات

المزيد

مخالف للسائد، سيتي بنك يتوقع انخفاض أسعار الذهب إلى مستويات 3000 دولار

لو غيرت الموبايل ونسيت IPA في انستاباي تعمل إيه؟

سعر كيلو الألومنيوم الخردة اليوم الثلاثاء

طن أرز الشعير الرفيع يسجل 17 ألفا و700 جنيه

المزيد

انفوجراف

قبل صفقة فيرتز مع ليفربول.. أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد تداول صور ربط جاسوس على صاروخ إيراني، شومان: ترويع مستحق القتل لا يجوز شرعًا

في اليوم العالمي لمكافحة التصحُّر والجفاف، البحوث الإسلامية: الحفاظ على البيئة واجب شرعي

من تحريم التبرع بالأعضاء لـ جواز أكل الخيول، أبرز الفتاوى المثيرة للشيخ الشعراوي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
إعلام إيرانى: مقتل عدد كبير من ضباط وقادة استخبارات إسرائيل فى هجوم اليوم