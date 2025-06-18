سرقة 400 ألف جنيه ومشغولات ذهبية من خزينة مدير شركة بأكتوبر

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات واقعة سرقة تعرض لها مدير شركة، حيث استولى مجهولون على مبلغ مالي ضخم ومشغولات ذهبية من داخل خزينة منزله بمدينة أكتوبر.

البداية جاءت بعدما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بتعرض منزل مدير شركة للسرقة، واستيلاء الجناة على مبلغ 400 ألف جنيه بالإضافة إلى كمية من المشغولات الذهبية من خزينة حديدية داخل المنزل.

على الفور، انتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ، وبإجراء المعاينة الأولية تبين وجود كسر في شباك “المنور” الخاص بالمطبخ، كما تم العثور على أدوات يُشتبه باستخدامها في تنفيذ الجريمة، بينها شاكوش ومفك وكماشة.

وتعمل فرق البحث الجنائي حاليًا على فحص كاميرات المراقبة وموقع الحادث، لكشف هوية مرتكبي الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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