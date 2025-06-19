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محافظات

براءة إمام عاشور من تهمة سب جاره في الدقهلية

أمام عاشور، فيتو
أمام عاشور، فيتو

قضت المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، اليوم الخميس، ببراءة إمام عاشور ابن مدينة السنبلاوين في محافظة الدقهلية، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني، من تهمة سب وقذف جاره بمسقط رأسه. 

براءة أمام عاشور من تهمة سب جارة بالسنبلاوين  

جاء حكم المحكمة بعد جلسة استمعت خلالها المحكمة إلى أطراف القضية وراجعت الأدلة المقدمة.

تغريم المجني عليه 20 ألف جنيه 

وأسدلت المحكمة الستار في القضية وقضت بتغريم المواطن محمد أ.س، مقدم البلاغ، 20 ألف جنيه، في ضوء ما تبين للمحكمة من ملابسات الواقعة وعدم كفاية الأدلة المقدمة ضد اللاعب لإثبات التهمة.

بلاغ ضد إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر

وكان المجني عليه قد تقدم ببلاغ ضد إمام عاشور،، يتهمه بالتعدي عليه بالسب والقذف عبر رسالة خاصة أرسلها له من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي.

وفي شهر ديسمبر الماضي، أحيلت القضية في البداية إلى محكمة جنح السنبلاوين، وشهدت جلسة المحاكمة تبادل الاتهامات بين دفاع الطرفين، وطعن محامي اللاعب بعدم وجود تقرير فني يثبت أن الحساب مملوك له، وقدم ملفًا يثبت تعدي المجني عليه على المتهم في منشورات ومحادثات سابقة.

ودفع محامي المجني عليه بأن الحساب الذي أرسلت منه الرسالة موثق وخاص باللاعب، ليقضي المستشار محمد صلاح، رئيس محكمة جنح السنبلاوين، بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المقامة ضد اللاعب، وقرر إعادة أوراق القضية للنيابة العامة لتحويلها للمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر مثل هذه الدعاوى.

الجرائم المتعلقة بوسائل التواصل

وتم تداول القضية بمحكمة جنح السنبلاوين، والتي قررت عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وأحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الجرائم المتعلقة بوسائل التواصل.

 

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