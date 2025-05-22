بعد نقله إلى المستشفى، طبيب الأهلي يطمئن على حالة إمام عاشور

حرص الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي على الاطمئنان على حالة إمام عاشور لاعب الأهلي بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها أمس.

وخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات الطبية للاطمئنان عليه بعد الوعكة التي تعرض لها أمس ونقل على إثرها إلى أحد المستشفيات قبل عودته إلى منزله فجر اليوم.

في سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراته الأخيرة أمام فاركو في مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو فى الدوري المصري

ويواجه فريق الأهلي، نظيره فاركو في الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

تحقيق الأهلي الفوز في مباراة فاركو، يحسم تتويجه بلقب بطولة الدوري المصري بشكل رسمي دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسه بيراميدز أمام سيراميكا في نفس الجولة.

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