مصادرة 46 مكبر صوت بشوارع المنصورة ومدينة السنبلاوين في الدقهلية (صور)

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال الحملات المكبرة على التكاتك المخالفة، والسيارات المتنقلة، وأجهزة الصوت بشوارع حي شرق المنصورة ومدينة السنبلاوين، في إطار حملة تهدف لمنع التلوث السمعي الذي تسببه أجهزة الصوت المكبرة المستخدمة، وفي إطار الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وشوارعها، وأكد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة، للتكاتك بالشوارع.

وكان محافظ الدقهلية قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحركة سير التكاتك ومنع استخدام أي مكبرات صوت فيها بالشوارع والتسبب في إزعاج المواطنين، كما أكد على المتابعة المستمرة لحالة الإشغالات بالشوارع ورفعها أولا بأول، والتأكيد على عدم عودتها للأماكن مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات وإزالة أي تعديات تعوق حركة الشوارع.

وتنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قاد كلا من أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، والدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، حملات مكبرة على التكاتك المخالفة، بحضور نواب رئيس المركز، والعاملين بإدارات شئون البيئة، والإشغالات، والحملة الميكانيكية، والكهرباء، والمتابعة الميدانية.

أسفرت الحملة المكبرة، عن ضبط ومصادرة أجهزة تضخيم الصوت المخالفة من العديد من التكاتك، شملت، مصادرة 27 تابلوه توكتوك بالسماعات، 5 أعلام إعلانات بالقواعد، فرن مشويات، استاند شرابات، استاند مخبز حديد بمدينة السنبلاوين، وفي حي شرق المنصورة مصادرة 11 قطعة صوت تابلوه، جي ام، وأجهزة بازوكا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.