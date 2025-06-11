الأربعاء 11 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصادرة 46 مكبر صوت بشوارع المنصورة ومدينة السنبلاوين في الدقهلية (صور)

حملة لرفع الإشغالات
حملة لرفع الإشغالات والتعديات في الدقهلية، فيتو

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،  أعمال الحملات المكبرة على التكاتك المخالفة، والسيارات المتنقلة، وأجهزة الصوت بشوارع حي شرق المنصورة ومدينة السنبلاوين، في إطار حملة تهدف لمنع التلوث السمعي الذي تسببه أجهزة الصوت المكبرة المستخدمة، وفي إطار الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وشوارعها، وأكد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة، للتكاتك بالشوارع.

وكان محافظ الدقهلية قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحركة سير التكاتك ومنع استخدام أي مكبرات صوت فيها بالشوارع والتسبب في إزعاج المواطنين، كما أكد على المتابعة المستمرة لحالة الإشغالات بالشوارع ورفعها أولا بأول، والتأكيد على عدم عودتها للأماكن مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات وإزالة أي تعديات تعوق حركة الشوارع.

وتنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قاد كلا من  أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، والدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، حملات مكبرة على التكاتك المخالفة، بحضور نواب رئيس المركز، والعاملين بإدارات شئون البيئة، والإشغالات، والحملة الميكانيكية، والكهرباء، والمتابعة الميدانية.

أسفرت الحملة المكبرة، عن ضبط ومصادرة أجهزة تضخيم الصوت المخالفة من العديد من التكاتك، شملت، مصادرة 27 تابلوه توكتوك بالسماعات، 5 أعلام إعلانات بالقواعد، فرن مشويات، استاند شرابات، استاند مخبز حديد بمدينة السنبلاوين، وفي حي شرق المنصورة مصادرة 11 قطعة صوت تابلوه، جي ام، وأجهزة بازوكا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السنبلاوين الحملة الميكانيكية الدقهلية اليوم اشغالات بالشوارع اللواء طارق مرزوق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المراكز والمدن والاحياء رؤساء المراكز والمدن والأحياء مركز ومدينة السنبلاوين

مواد متعلقة

بعد تصديق الرئيس.. تفاصيل تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.. النواب وافق عليه مايو الماضي.. 3 جهات لا ينطبق عليها.. وهذه أبرز العقوبات

دهون الكبد، الأعراض والتشخيص وطرق العلاج والوقاية

منتخب عمان يقتنص بطاقة الملحق، ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات آسيا لكأس العالم

قبول دفعة ناجحين بالصف السادس الابتدائي للالتحاق بالمدارس الرياضية بالوادي الجديد

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة الأرجنتين وكولومبيا بتصفيات كأس العالم 2026

تدهور مفاجئ، دخول نجل تامر حسني للعناية المركزة مرة ثانية، وبسمة بوسيل تطلب الدعاء

بث مباشر مباراة البرازيل ضد باراجواي في تصفيات كأس العالم 2026

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض ملحوظ في 5 أصناف منهم العنب والبرقوق

فينيسيوس جونيور يقود البرازيل للتأهل لكأس العالم 2026 بالفوز على باراجواي (فيديو)

تامر حسني يتحدث عن مرض نجله "آدم" ويوجه رسالة اعتذار لـ محمد شاهين

يحيى الفخراني عن نجيب الريحاني: كان يروح فرنسا يسرق الأعمال الفنية ويرجع يعملها في مصر

أسعار المانجو اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025، انخفاض كبير في السكري والعويس

خدمات

المزيد

ما هي الحالات التي يتم فيها وقف الدعم النقدي وفق القانون؟

3 التزامات على البنوك وشركات الصرافة المرخص لها التعامل فى النقد الأجنبي بالقانون

ارتفاع طن اليوريا العادي 1361 جنيهًا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

بمشاركة الأهلي.. موعد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 11 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 11 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 11 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية