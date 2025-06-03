تفاصيل خروج أعضاء BTS من الجيش والجدول الزمني لأعمالهم القادمة

تتجه أنظار عشاق الكيبوب حول العالم إلى عام 2025، الذي يُتوقع أن يشهد عودة فرقة BTS الكورية الجنوبية بكامل أعضائها بعد انتهاء خدمتهم العسكرية الإلزامية. فبعد سنوات من الأداء الفردي والانتظار، يستعد “الآرمي” لاستقبال الفرقة الأيقونية مجددًا، مع اكتمال تسريح جميع الأعضاء بحلول منتصف العام المقبل.

موعد خروج اعضاء BTS من الخدمة العسكرية

بدأ العد التنازلي لعودة BTS بانضمام جين (Jin) للخدمة العسكرية في ديسمبر 2022. وقد تم تسريحه في 12 يونيو 2024، ليكون أول الأعضاء العائدين. تبعه جيهوب (J-Hope) الذي تم تسريحه في 17 أكتوبر 2024.

أما باقي الأعضاء، فمن المتوقع أن يتبعوا هذا الجدول الزمني:

شوجا (Suga) يُتوقع تسريحه في 21 يونيو 2025.

آر إم (RM) وڤي (V) من المقرر تسريحهما في 10 يونيو 2025، بعد أن التحقا بالجيش في ديسمبر 2023.

جيمين (Jimin) وجونغكوك (Jungkook) وهما آخر من التحق بالخدمة في ديسمبر 2023، يُتوقع تسريحهما في 11 يونيو 2025.

ماذا ينتظر الجمهور بعد خروج اعضاء BTS من الجيش؟

مع اكتمال تسريح جميع الأعضاء بحلول منتصف عام 2025، وتحديدًا في يونيو، تشير التوقعات بقوة إلى أن هذا العام سيكون نقطة الانطلاق لعودة BTS الكاملة. وقد عززت وكالة Big Hit Music (التابعة لمجموعة HYBE) هذه التوقعات بإعلانها في سبتمبر 2023 عن تجديد جميع أعضاء الفرقة السبعة لعقودهم، مما يؤكد نيتهم استئناف نشاطهم الفني كفرقة موحدة بمجرد انتهاء خدمتهم.

يتطلع "الآرمي" إلى ما هو أبعد من مجرد عودة الأعضاء. فبعد فترة من الأنشطة الفردية التي سمحت لكل عضو بالتركيز على مشاريعه الخاصة، من المتوقع أن تعود الفرقة بإصدارات موسيقية جديدة وألبومات طال انتظارها. كما أن الجولات العالمية الضخمة ستكون بالتأكيد على رأس أولويات الفرقة ووكالتها، لإعادة التواصل مع قاعدة جماهيرية واسعة تنتشر في كل أنحاء العالم.

فعودة BTS لا تمثل مجرد حدث فني عادي، بل هي لحظة فارقة في تاريخ الكيبوب، وتؤكد على قوة الترابط بين أعضاء الفرقة والتزامهم تجاه معجبيهم.

وبينما تظل التفاصيل الدقيقة لجدول أعمالهم المستقبلي رهن الإعلانات الرسمية من Big Hit Music، فإن المؤشرات الحالية تؤكد أن عام 2025 سيكون حافلًا بالإثارة والبهجة لعشاق فرقة BTS حول العالم مع توقعات باصدار موسيقي جديدة في بداية عام 2026.

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