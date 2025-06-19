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رياضة

قائد أتلتيكو مدريد: لدينا الرغبة في الانتقام بعد هزيمة باريس سان جيرمان

كوكي ريسوريكسيون،
كوكي ريسوريكسيون، فيتو

يرى كوكي ريسوريكسيون قائد أتلتيكو مدريد أن الفريق لديه الرغبة في الانتقام في مونديال الأندية وذلك بعد الخسارة في مباراته الأولى بالبطولة أمام باريس سان جيرمان بنتيجة (4-0).

وقال كوكي لـ وسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي الرسمي عشية المباراة المقرر لها صباح الغد  أمام سياتل ساوندرز: "لدينا الرغبة في الانتقام والنزول إلى الملعب وإظهار من نحن".


وأضاف قائد الروخيبلانكوس: "نحن لاعبون جيدون وأظهرنا ذلك هذا العام وعلينا إظهاره أيضا غدا في المباراة المقبلة أمام بوتافوجو، ولكن أمام سياتل بشكل خاص لأنها مثل النهائي. نود أن ننزل لأرض الملعب في أسرع وقت".


وبعد الخسارة الثقيلة في مباراته الافتتاحية أمام البي إس جي، أصبح الأتلتي يمتلك هامشا ضئيلا إذا أراد تخطي دور المجموعات والتأهل للدور المقبل ومباراته أمام سياتل ساوندرز ستحدد مستقبله في البطولة بشكل كبير.

وفي هذا السياق، أكد كوكي أنه لا يمكن أن يعطي الأمان لفرق أمريكا الشمالية أيضا وذلك بعد الشكل الذي ظهروا به في مباراتهم الأولى أمام بوتافوجو، فبالرغم من خسارتهم (1-2)، فإنه "لم يكن لديهم خوف من الهجوم".

موعد مباراة سياتل ساوندرز ضد أتلتيكو مدريد في كأس العالم للأندية


ويلتقي فريق سياتل ساوندرز ضد أتلتيكو مدريد الساعة 1 صباح غدا الجمعة الموافق 20 يونيو على ملعب لومن فيلد ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الثانية في كأس العالم للأندية.

ويقع الفريقان في المجموعة الثانية بمونديال الأندية الذي تحتضنه الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب باريس سان جيرمان وبوتافوجو.

ومني الفريقين بهزيمة في الجولة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية.

وتلقى فريق أتلتيكو مدريد هزيمة ثقيلة من باريس سان جيرمان برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة الثانية في مونديال الأندية.  

ومني سياتل ساوندرز الأمريكي بهزيمة من بوتافوجو البرازيلي بنتيجة 2/1، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة الأولى للمجموعة الثانية، بمنافسات كأس العالم للأندية.

القنوات الناقلة لمباراة سياتل ساوندرز وأتلتيكو مدريد بالجولة الثانية في كأس العالم للأندية 
 

وتذاع مباراة سياتل ساوندرز ضد أتلتيكو مدريد عبر شبكة قنوات DAZN الحاصلة علي حقوق اذاعة كأس العالم للأندية 2025.

ترتيب المجموعة الثانية في كأس العالم للأندية

يتصدر باريس سان جيرمان الفرنسي الترتيب بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن بوتافوجو البرازيلي صاحب المركز الثاني.

ويحتل سياتل ساوندرز  المركز الثالث وقبل الأخير بدون نقاط بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع والأخير.

1- باريس سان جيرمان  3 نقاط

2- بوتافوجو  3 نقاط

3- ساوندرز  0

4- أتليتكو مدريد  0

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