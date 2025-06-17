تنطلق الجمعة المقبلة مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية.



موعد مباراة سياتل ساوندرز ضد أتلتيكو مدريد في كأس العالم للأندية

يلتقي فريق سياتل ساوندرز ضد أتلتيكو مدريد الساعة 1 صباح الجمعة الموافق 20 يونيو ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الثانية في كأس العالم للأندية.

القنوات الناقلة لمباراة سياتل ساوندرز وأتلتيكو مدريد بالجولة الثانية في كأس العالم للأندية

وتذاع مباراة سياتل ساوندرز ضد أتلتيكو مدريد عبر شبكة قنوات DAZN الحاصلة علي حقوق اذاعة كأس العالم للأندية 2025.

ومني الفريقين بهزيمة في الجولة الاولي ببطولة كأس العالم للأندية

أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان



واكتسح باريس سان جيرمان فريق أتلتيكو مدريد بهزيمه ثقيلة الأحد، برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة الثانية في مونديال الأندية.



مباراة بوتافوجو وسياتل سوندرز



حقق بوتافوجو البرازيلي، فوزا صعبا على سياتل ساوندرز الأمريكي، بنتيجة 2/1، في اللقاء الذي جمع الفريقين، فجر اليوم الإثنين، بالجولة الأولى للمجموعة الثانية، بمنافسات كأس العالم للأندية

ترتيب المجموعة الثانية في كأس العالم للأندية



يتصدر باريس سان جيرمان الفرنسي الترتيب بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن بوتافوجو البرازيلي صاحب المركز الثاني

وجاء سياتل ساوندرز في المركز الثالث وقبل الأخير بدون نقاط بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع والأخير

1- باريس سان جيرمان 3 نقاط

2- بوتافوجو 3 نقاط

3- ساوندرز 0

4- أتليتكو مدريد 0

مواعيد مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول في كأس العالم للأندية 2025



15 يونيو: باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد (10 مساءً بتوقيت القاهرة)(4_0)

16 يونيو: سياتل ساوندرز ضد بوتافوجو (5 صباحًا بتوقيت القاهرة).(1_2)

20 يونيو: سياتل ساوندرز ضد أتلتيكو مدريد (1 صباحًا بتوقيت القاهرة).

20 يونيو: باريس سان جيرمان ضد بوتافوجو (4 صباحًا بتوقيت القاهرة).

23 يونيو: سياتل ساوندرز ضد باريس سان جيرمان (10 مساءً بتوقيت القاهرة).

23 يونيو: أتلتيكو مدريد ضد بوتافوجو (10 مساءً بتوقيت القاهرة).

القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2025



وأعلنت شبكة قنوات DAZN بث منافسات كأس العالم للأندية 2025.

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان رسمي إلى أن جميع مباريات البطولة ستبث بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63 مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

وتتضمن الاتفاقية بين فيفا والشبكة العالمية بيع DAZN لحقوق إذاعة المباريات للشبكات المحلية لإذاعتها مجانًا بهدف انتشار البطولة في جميع أنحاء العالم.

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