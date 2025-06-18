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رياضة

موعد مباراة السعودية وأمريكا في الكأس الذهبية والقنوات المجانية الناقلة

منتخب السعودية
منتخب السعودية

يستعد منتخب السعودية مباراة قوية ضد الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الجمعة المقبل، في بطولة الكأس الذهبية 2025، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة.

ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة إلى جانب أمريكا، وهايتي، وترينيداد وتوباجو.

موعد مباراة السعودية وأمريكا والقنوات الناقلة 

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة منتخب السعودية وأمريكا في الساعة الـ04:15، فجر الجمعة الـ20 من يونيو الجاري بتوقيت السعودية ومصر، في أوستن بولاية تكساس.

وستكون المباراة منقولة على شبكة قنوات الرياضية السعودية المفتوحة.

 

وفاز "الأخضر" على هايتي بهدف نظيف في الجولة الأولى، مساء الأحد، فيما اكتسحت الولايات المتحدة منتخب ترينيداد وتوباجو بخماسية نظيفة.

ويسعى "الأخضر" إلى تحقيق الفوز الثاني من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي، قبل مواجهة ترينيداد وتوباجو في الجولة الثالثة الأخيرة.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني من المجموعة الرابعة لبطولة كأس الكونكاكاف الذهبية 2025، برصيد 3 نقاط بالتساوي مع منتخب أمريكا "المتصدر" بفارق الأهداف.

بطولة الكأس الذهبية بمثابة فرصة  للمنتخب السعودي للاستعداد لمشواره في الملحق الآسيوي الفاصل المؤهل لكأس العالم 2026، والذي تقام فعالياته في المملكة العربية السعودية وقطر، في الفترة بين الـ8 إلى الـ14 من أكتوبر المقبل على أن تجرى القرعة يوم الـ17 من يوليو المقبل في مقر الاتحاد الآسيوي.

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