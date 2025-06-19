بعد القبض عليه بتهمة تقديم فيديوهات خارجة، من هو "المذيع الفرفوش"؟

ألقت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الآداب، صباح اليوم، القبض على البلوجر سيد غنيم، الشهير بلقب "المذيع الفرفوش"، وذلك على خلفية اتهامه بـالتحريض على الفسق وتسهيل الدعارة من خلال نشر مقاطع فيديو مخلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عرف البلوجر سيد غنيم بمحتواه غير اللائق مع الراقصات و"البلوجرز" على مواقع التواصل المختلفة حيث تظهرن معه بملابس خادشة للحياء، وذلك بالإضافة للألفاظ وتعبيرات وإشارات إباحية التي يتعمد المذيع الفرفوش إظهارها لجذب المشاهدات.

وأجرى “المذيع الفرفوش" لقاءات مؤخًرا مع كلًا من: مغني المهرجانات الشعبي عنبة، وحمو بيكا، والراقصة بوسي، وفيفي عبده وجوهره وعدد كبير من الراقصات في الساحل الشمالي.

بلاغات عديدة من محامين ضد المذيع الفرفوش

ولم تكن هذه المرة الأولى التي توجه فيها اتهامات ضد سيد غنيم بسبب محتواه الذي وصف في المحاضر الرسمية بـ"بتسهيل الدعارة والتحريض على الفسق والفجور"، حيث تلقت الإدارة العامة لمباحث الآداب بلاغا من أحد المحامين ضد البلوجر المذيع الفرفوش في 17 أغسطس عام 2024، وتلاه بلاغ في نفس العام بـ 24 سبتمبر من محامي آخر لمباحث الإنترنت ضده يتهمه بالتحريض على نشر الفاحشة والفجور.

وجاءت بداية البلاغ بأن المحتوى الذي يقدمه المذيع الفرفوش بعرض أجساد الفتيات شبه عاريات يستهدف إثارة الغرائز، مشيرا إلى أن المدعى عليه يروج لتلك الآفات المعلوماتية والتي تستهدف فئة الشباب للترويج لها، دون حساب لقيم المجتمع ومبادئه والقوانين التي تكافح تلك الظواهر.

القبض على المذيع الفرفوش

ألقت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الآداب، القبض على البلوجر سيد غنيم، الشهير بلقب "المذيع الفرفوش"، وذلك على خلفية اتهامه بـالتحريض على الفسق وتسهيل الدعارة من خلال نشر مقاطع فيديو مخلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت معلومات قد وردت إلى مباحث الآداب تفيد بقيام المتهم بإجراء لقاءات مصورة مع راقصات تظهرن في أوضاع مخلة، وتتلفظن بألفاظ إيحائية بهدف إثارة الجدل وتحقيق نسب مشاهدات مرتفعة، ما يعد مخالفة صريحة للقانون ويقع تحت طائلة الجرائم الأخلاقية.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وجرى التحفظ عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، تمهيدًا لعرضه على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

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