الخميس 19 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بعد القبض عليه بتهمة تقديم فيديوهات خارجة، من هو "المذيع الفرفوش"؟

المذيع الفرفوش، فيتو
المذيع الفرفوش، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الآداب، صباح اليوم، القبض على البلوجر سيد غنيم، الشهير بلقب "المذيع الفرفوش"، وذلك على خلفية اتهامه بـالتحريض على الفسق وتسهيل الدعارة من خلال نشر مقاطع فيديو مخلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عرف البلوجر سيد غنيم بمحتواه غير اللائق مع الراقصات و"البلوجرز" على مواقع التواصل المختلفة حيث تظهرن معه بملابس خادشة للحياء، وذلك بالإضافة للألفاظ وتعبيرات وإشارات إباحية التي يتعمد المذيع الفرفوش إظهارها لجذب المشاهدات.

وأجرى “المذيع الفرفوش" لقاءات مؤخًرا مع كلًا من: مغني المهرجانات الشعبي عنبة، وحمو بيكا، والراقصة بوسي، وفيفي عبده وجوهره وعدد كبير من الراقصات في الساحل الشمالي.   

بلاغات عديدة من محامين ضد المذيع الفرفوش

ولم تكن هذه المرة الأولى التي توجه فيها اتهامات ضد سيد غنيم بسبب محتواه الذي وصف في المحاضر الرسمية بـ"بتسهيل الدعارة والتحريض على الفسق والفجور"، حيث تلقت الإدارة العامة لمباحث الآداب بلاغا من أحد المحامين ضد البلوجر المذيع الفرفوش في 17 أغسطس عام 2024، وتلاه بلاغ في نفس العام بـ 24 سبتمبر  من محامي آخر لمباحث الإنترنت ضده يتهمه بالتحريض على نشر الفاحشة والفجور. 

وجاءت بداية البلاغ بأن المحتوى الذي يقدمه المذيع الفرفوش بعرض أجساد الفتيات شبه عاريات يستهدف إثارة الغرائز، مشيرا إلى أن المدعى عليه يروج لتلك الآفات المعلوماتية والتي تستهدف فئة الشباب للترويج لها، دون حساب لقيم المجتمع ومبادئه والقوانين التي تكافح تلك الظواهر.

القبض على المذيع الفرفوش

ألقت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الآداب، القبض على البلوجر سيد غنيم، الشهير بلقب "المذيع الفرفوش"، وذلك على خلفية اتهامه بـالتحريض على الفسق وتسهيل الدعارة من خلال نشر مقاطع فيديو مخلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت معلومات قد وردت إلى مباحث الآداب تفيد بقيام المتهم بإجراء لقاءات مصورة مع راقصات تظهرن في أوضاع مخلة، وتتلفظن بألفاظ إيحائية بهدف إثارة الجدل وتحقيق نسب مشاهدات مرتفعة، ما يعد مخالفة صريحة للقانون ويقع تحت طائلة الجرائم الأخلاقية.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وجرى التحفظ عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، تمهيدًا لعرضه على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البلوجر سيد غنيم المذيع الفرفوش عنبة حمو بيكا الراقصة بوسي فيفي عبده جوهرة سيد غنيم

الأكثر قراءة

بالأسماء، أوائل الشهادة الإعدادية في المنيا

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75.9%

براءة إمام عاشور من تهمة سب جاره في الدقهلية

10 صور لمحمد رمضان داخل محكمة الطفل أثناء حضوره جلسة معارضة ابنه

كارثة على الشرق الأوسط أقوى من الانفجار النووي، روسيا تحذر إسرائيل من استهداف محطة بوشهر

بعد القبض عليه بتهمة تقديم فيديوهات خارجة، من هو "المذيع الفرفوش"؟

26 يونيو و3 يوليو إجازة رسمية لجميع العاملين بالدولة

القبض على "المذيع الفرفوش" بتهمة التحريض على الرذيلة ونشر محتوى خادش للحياء

خدمات

المزيد

سعر الأرز الشعير عريض الحبة اليوم الخميس 19-6-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار السكر اليوم الأربعاء 19-6-2025 بالسوق المحلي

ارتفاع سعر الدولار في منتصف حركة تعاملات اليوم

الذهب يتراجع صباح اليوم الخميس 19 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة.. أطعمة تنشط الذاكرة وتحسن سرعة الاستيعاب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغزال في المنام وعلاقته بسماع أخبار حزينة

آل البيت النبوي في مصر.. فاطمة بنت الحسن الأنور شقيقة السيدة نفيسة

تفسير رؤية سماع الأذان وعلاقتها بالابتعاد عن الذنوب والمعاصى

المزيد
الجريدة الرسمية