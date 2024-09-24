بلاغ جديد ضد "المذيع الفرفوش" يتهمه بالتحريض على الفسق والفجور

تقدم محامي ببلاغ جديد لمباحث الإنترنت ضد البلوجر سيد غنيم والمشهور بـ المذيع الفرفوش، يتهمه بالتحريض على نشر الفاحشة والفجور.



وجاءت بداية البلاغ بأن المحتوى الذي يقدمه المذيع الفرفوش بعرض أجساد الفتيات شبه عاريات لإثارة الغرائز، مشيرا إلى أن المدعى عليه يروج لتلك الآفات المعلوماتية والتي تستهدف فئة الشباب للترويج لها، دون حساب لقيم المجتمع ومبادئه والقوانين التي تكافح تلك الظواهر.



وأشار البلاغ إلى أن نشر الفواحش على الإنترنت يمثل انتهاك صارخ لقوانين مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 175 لسنة 2018، وقانون الاتصالات ومكافحة جرائم الآداب وقانون العقوبات والعقوبات تصل إلى 5 سنوات والغرامة.



وطالب البلاغ الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بفحص المحتوى الذي يقدمه المذيع الفرفوش وإحالة الأمر إلى جهات التحقيق لاستصدار أمر بالقبض عليه تمهيدا لتقديمه إلى محاكمة عاجلة لمحاكمته.